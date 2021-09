Słowenia: Orban: migracja z Afganistanu może zniszczyć tożsamość Europy

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył w środę, że wraz z kryzysem uchodźczym z Afganistanu „znów stało się realne”, że migracja może zniszczyć tożsamość kulturalną Europy i przynieść takie zagrożenia jak terroryzm.

Sprzeciwiając się przyjmowaniu migrantów, Orban ostrzegł, że takie podejście może "zniszczyć tożsamość kulturalną Europy. Moim zdaniem (w 2015 r.) przybyło do Europy wiele niebezpiecznych osób, co może doprowadzić do terroryzmu i licznych problemów społecznych, a nie jesteśmy przygotowani do stawienia czoła tym nowym wyzwaniom".

Mówił o tym na Forum Strategicznym w Bledzie w Słowenii, w którym biorą udział m.in. szef Paramentu Europejskiego David Sassoli, a także szereg przywódców krajów europejskich, w tym prezydenci Serbii i Chorwacji Aleksandar Vuczić i Andrej Plenković czy premier Słowenii Janez Jansza. Przewidziany jest także udział polskiego premiera Mateusza Morawieckiego.

Orban wyraził przekonanie, że aby rozwiązać problem demograficzny w starzejącej się Europie, "nie potrzebujemy nowo przybyłych zamiast naszych własnych mieszkańców". Według niego jeśli zostaną zaproszone do Europy osoby spoza kontynentu, zmieni to jej tożsamość kulturową. "Niektóre kraje się z tym godzą, ale Węgry do nich nie należą" - oznajmił.

W jego opinii pomocą w rozwiązaniu sytuacji demograficznej może być natomiast "tradycyjna, chrześcijańska polityka rodzinna".

Zaznaczył, że spory dotyczące migracji doprowadziły w Europie do podziałów i "wciąż nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć tego pęknięcia".

Forum w Bledzie odbywa się od 2006 r., a jego organizatorami są rząd Słowenii i słoweński think-tank Centre for European Perspective. W tym roku hasłem przewodnim Bled Strategic Forum jest przyszłość Europy, a dyskusje z udziałem szefów państw i rządów oraz instytucji międzynarodowych poświęcone będą podziałom między Zachodem a Wschodem, promowaniu zachodnich wartości w multilateralnym świecie oraz rozszerzeniu UE.