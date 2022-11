Słowenia: Po przeliczeniu ponad 60 proc. głosów Pirc Musar utrzymuje przewagę w wyborach prezydenckich

Po przeliczeniu ponad 60 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach prezydenckich w Słowenii prowadzi popierana przez centrolewicę kandydatka Natasza Pirc Musar – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Pirc Musar zachowuje przewagę ponad 8 punktów proc. nad konserwatywnym kandydatem Anze Logarem. Po przeliczeniu prawie dwóch trzecich wszystkich głosów poparcie dla niej wynosi 54,09 proc., a dla Logara 45,91 proc.

"Jestem ogromnie zadowolona z wyniku. Wydaje mi się, że mógł być o kolejny punkt procentowy wyższy, ale w końcu to nie ma znaczenia. Jakikolwiek będzie wynik, będzie on odzwierciedleniem demokratycznej woli wyborców" - powiedziała Pirc Musar wcześniej, po ogłoszeniu pierwszych częściowych wyników. Dodała wówczas, że będzie mogła swobodniej odetchnąć po przeliczeniu co najmniej 50 proc. głosów.

Frekwencja wyborcza wynosi około 45 proc. Większość głosów powinna zostać przeliczona przez Państwową Komisję Wyborczą w niedzielę przed godz. 21.

Jeśli częściowe wyniki się potwierdzą, Natasza Pirc Musar będzie pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Słowenii.

Nowy prezydent obejmie urząd 23 grudnia.

Z Lublany Marcin Furdyna