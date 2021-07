Słowenia: Premier Jansza wspiera Viktora Orbana w jego wypowiedziach o UE

Premier Słowenii Janez Jansza powiedział w piątek, że węgierski szef rządu Viktor Orban powinien mieć możliwość wyrażenia swoich poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej. Ostrzegł przy tym, że UE będzie "nadal się kurczyła", jeśli ludzie zostaną wykluczeni z debaty.

15 czerwca parlament węgierski przyjął ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu w szkołach i przewidującą stworzenie ewidencji osób, które dopuściły się pedofilii. Ponadto państwo, według ustawy, ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia.

Do ustawy krytycznie odniosła się Komisja Europejska i jej szefowa Ursula von der Leyen. Na piątkowym szczycie UE krytykowali ją m.in. premier Luksemburga Xavier Bettel i prezydent Francji Emmanuel Macron, który mówił o "fundamentalnym podziale Wschód-Zachód".

Natomiast premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział po szczycie, że w ugruntowanym orzecznictwie, a także w prawie międzynarodowym znajdują się "jednoznaczne zapisy mówiące o tym, że to rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci".

Stanowisko polskiego premiera przypomina agencja Reuters, która podkreśla, że Morawiecki i Jansza byli jedynymi przywódcami UE, którzy poparli szefa węgierskiego rządu w sprawie ustawy.

"Myślę, że Orban ma prawo wyjaśnić, jak wyobraża sobie przyszłość Unii Europejskiej" - mówił w Brdo premier Słowenii, która w czwartek objęła półroczne przewodnictwo w Radzie UE. "Jeżeli debata o przyszłości Unii Europejskiej z góry wyklucza ludzi, to myślę, że Unia Europejska rzeczywiście będzie się nadal kurczyć" - zaznaczył, nawiązując do wyjścia z UE Wielkiej Brytanii.

Jansza dodał, że należy szanować różnice między krajami UE ze względu na ich odmienne tradycje i kultury. "Jeśli teraz oceniasz osobę w oparciu o wyimaginowane europejskie wartości, które każdy postrzega inaczej, i stosowane są podwójne standardy, to myślę, że jest to najszybsza droga do upadku" - powiedział.

W czwartek na spotkaniach z okazji objęcia przez Słowenię przewodnictwa w Radzie UE doszło do szeregu spięć między premierem Janezem Janszą a przedstawicielami Komisji Europejskiej. Poszło m.in. o "komunistycznych sędziów".

Jansza miał wskazywać na liczne problemy w wymiarze sprawiedliwości swojego kraju, zwłaszcza z "komunistycznymi sędziami". Pokazał uczestnikom spotkania zdjęcia, które miały dokumentować kontakty towarzyskie sędziów z opozycyjnymi politykami partii Socjaldemokraci (SD).

Oburzony wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans odmówił pozowania do wspólnego "rodzinnego" zdjęcia. Z kolei przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w kuluarowych rozmowach miała przekonywać, że "sędziowie mają prawo do biografii" i że należy ich traktować z szacunkiem, nawet jeśli mają inne poglądy polityczne.

Podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej Jansza i von der Leyen zachowywali się z widoczną rezerwą wobec siebie. Szefowa Komisji nie odniosła się wprost do incydentu z "komunistycznymi sędziami", ale mówiła o potrzebie przestrzegania praworządności i niezależności sędziów.