Słowenia: Premier Morawiecki wziął udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek po południu wziął udział w spotkaniu koordynacyjnym szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Lublanie przed nieformalnym szczytem unijnych liderów, który rozpocznie się wieczorem w Zamku Brdo.

W spotkaniu, które odbyło się w ambasadzie Węgier w stolicy Słowenii, uczestniczyli poza szefem polskiego rządu także premier Czech Andrej Babisz, premier Słowacji Eduard Heger i szef węgierskiego rządu Viktor Orban.

Z Lublany premier Morawiecki uda się do Zamku Brdo, gdzie podczas nieformalnej kolacji unijni liderzy będą dyskutować m.in. o sytuacji w Afganistanie, pakcie wojskowo-technologicznym z USA oraz relacjach z Chinami. Wśród tematów rozmów można spodziewać się także kwestii autonomii strategicznej UE.

Wśród tematów rozmów podczas wtorkowej kolacji może pojawić się także pomysł utworzenia strategicznej rezerwy gazu UE i oddzielenia cen energii elektrycznej od cen gazu. Jak zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen temat ten może pojawić się we wtorek, natomiast będzie kontynuowany podczas posiedzenia Rady Europejskiej pod koniec października.

Nieformalne rozmowy unijnych liderów zakończa się we wtorek, natomiast w środę przywódcy 27 państw usiądą do rozmów wraz z partnerami z Bałkanów Zachodnich. Szczyt UE-Bałkany Zachodnie organizowany przez prezydencję słoweńską ma być kolejną okazją do wznowienia dyskusji na temat rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. W tej kwestii osiągnięty został kompromis, wobec którego sceptyczne pozostają m.in. Francja, Holandia i Dania.

Szczyt UE-Bałkany Zachodnie będzie drugim tego rodzaju szczytem od października 2020 roku, wówczas odbył się w formule wideokonferencji.

Z Lublany Mateusz Roszak