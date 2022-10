Słowenia: Premier: porozumienie państw UE w sprawie ograniczenia cen gazu to ogromny krok naprzód

Porozumienie państw Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia cen gazu, to ogromny krok naprzód; dla Słowenii oznacza to, że mniej środków z budżetu będzie musiało być przeznaczone na pomoc dla przedsiębiorstw – oświadczył w piątek w Brukseli premier kraju Robert Golob.

Pierwsze efekty porozumienia są już zauważalne na rynkach, ponieważ ceny surowca zaczęły spadać - podkreślił premier.

W piątek "Financial Times" napisał, że rynki zareagowały spadkiem cen gazu po tym, gdy unijni przywódcy uzgodnili wspólne wysiłki nad powstrzymywaniem wzrostu cen energii.

"Wczoraj zrobiono krok w kierunku spadku cen na globalnych rynkach, a to automatycznie oznacza mniej pieniędzy z budżetu, które państwo będzie musiało przeznaczyć na pomoc gospodarce w zachowaniu konkurencyjności" - powiedział Golob.

Na dwudniowym szczycie w Brukseli przywódcy państw unijnych nie doszli do porozumienia w sprawie wprowadzenia limitów cen na gaz. Większość krajów UE popiera jego wprowadzenie, jednak istnieją różnice zdań co do tego, jaki mechanizm zastosować.

W konkluzjach ze szczytu przywódcy UE poprosili swoich ministrów i Komisję o "przedłożenie konkretnych decyzji" w sprawie "tymczasowego dynamicznego korytarza cenowego w transakcjach na gaz ziemny", który ograniczyłby skoki cen gazu wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej.

Premier Słowenii powiedział, że oczekuje, iż ministrowie energii będą mieli gotową propozycję w tej sprawie w ciągu dwóch tygodni.