Słowenia: przez ponad rok MSZ był celem cyberataku, prawdopodobnie chińskiego

Komisja spraw zagranicznych parlamentu Słowenii zebrała się w środę za zamkniętymi drzwiami, aby omówić niedawno ujawniony cyberatak na słoweńskie MSZ, który według mediów trwał co najmniej od marca 2022 roku i został przeprowadzony przez chińską grupę hakerską Vixen Panda - poinformowały media.

Posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek Anże Logara, który między marcem 2020 roku a majem 2022 roku pełnił funkcję szefa dyplomacji Słowenii. Obecna minister Tanja Fajon również uczestniczyła w spotkaniu. Po jego zakończeniu nie wydano żadnego komunikatu - pisze słoweńska agencja STA.

Logar stwierdził w tym miesiącu, że zastanawia go, czy MSZ Słowenii wezwało ambasadora Chin w Lublanie w związku z cyberatakiem oraz dlaczego w obliczu ataku nie zwołano rady bezpieczeństwa narodowego.

MSZ Słowenii poinformowało oficjalnie w kwietniu, że doszło do cyberataku, a minister Fajon zadeklarowała, iż pochodził on z "kraju trzeciego" i najwyraźniej trwał dłuższy czas. Portal informacyjny 24ur przekazał w środę, że według źródeł, do jakich dotarł, atak trwał co najmniej od marca ubiegłego roku, gdy szefem słoweńskiej dyplomacji był jeszcze Logar.

Za cyberatakiem, wedle doniesień mediów, stała grupa chińskich hakerów, którzy byli zainteresowani jedynie dostępem do dokumentów związanych z polityką Słowenii wobec Chin.

W styczniu 2022 roku ówczesny premier Janez Jansza wydał oświadczenie, w którym sugerował, że Słowenia planuje zacieśnić współpracę z Tajwanem - zauważa 24ur. W jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził także, że Słowenia prowadzi rozmowy z Tajwanem dotyczące przedstawicielstw dyplomatycznych. Jansza krytycznie wypowiadał się na temat odpowiedzi Chin na decyzję Litwy o otwarciu misji dyplomatycznej w Tajpej i wydaniu zezwolenia na utworzenie misji Tajwanu w Wilnie.

Ministerstwo spraw zagranicznych Słowenii było kompletnie nieprzygotowane do tego cyberataku - ocenia 24ur.