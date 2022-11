Słowenia: Starcie premiera i lidera opozycji przed drugą turą wyborów prezydenckich

Premier Słowenii Robert Golob i lider opozycji Janez Jansza starli się słownie w trakcie trwania ciszy wyborczej przed odbywającą się w niedzielę drugą turą wyborów prezydenckimi. Obaj wezwali Słoweńców do licznego uczestnictwa w głosowaniu.

Stojący od maja na czele centrolewicowej koalicji rządzącej Słowenią Robert Golob popiera w wyścigu prezydenckim Nataszę Pirc Musar, podczas gdy były premier i lider konserwatywnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS) Janez Jansza wspiera Anze Logara, ministra spraw zagranicznych w jego rządzie w latach 2020-2022. Według sondaży publikowanych przed początkiem ciszy wyborczej w sobotę Pirc Musar może liczyć na większe poparcie, ale jej przewaga była niewielka.

Golob przemawiał w sobotę na kongresie swojej partii Ruch Wolności w Mariborze, drugim co do wielkości mieście kraju, gdzie podsumował pierwsze sześć miesięcy nowego rządu. Premier mówił, że "udało mu się przywrócić ludziom pokój i godność" i że nie będzie tolerować "mowy nienawiści pod pozorem różnorodności, zwłaszcza ze strony polityków", bo "dzieli ona społeczeństwo". Zapowiedział również przeprowadzenie reform, które "były odkładane przez ostatnie 30 lat" oraz "przełomowe" inwestycje w kraju.

W trakcie kongresu Golob wezwał mieszkańców Słowenii do udziału w niedzielnych wyborach prezydenckich, a także zbliżających się wyborach samorządowych i potrójnym referendum dotyczącym ustaw regulujących przepisy wewnętrzne, m.in. w sprawie publicznego nadawcy RTV Slovenija.

Premier zauważył, że zwłaszcza kończące intensywny rok wyborczy referendum będzie symbolicznie ważne, bo społeczeństwo będzie miało okazję powiedzieć Janszy, że "ma go dość" i "żeby przeszedł na emeryturę, gdzie jest jego miejsce". To właśnie partia lidera SDS dążyła do przeprowadzenia referendum, zbierając podpisy pod wnioskami o jego organizację.

Jansza wyraził zdziwienie, że kongres odbył się w czasie trwania ciszy wyborczej. Ocenił, że gdyby coś podobnego zrobiła SDS, to "protesty obrońców rządów prawa doszłyby aż do Brukseli".

"Wiadomo, że w ostatnich dniach kandydatka lewicy, Natasza Pirc Musar, traci poparcie w badaniach opinii publicznej. Kongres Ruchu Wolności był doskonałą okazją do uderzenia w przeciwników politycznych" - skomentował wydarzenie prawicowy portal "Demokracija".

"Naszą odpowiedzią będzie pójście do urn" - napisał Jansza na Twitterze w reakcji na słowa Goloba. "Nikt nie może zostać w domu. Powiedzmy stanowcze nie nietolerancji i nienawiści" - dodał.

Z Lublany Marcin Furdyna