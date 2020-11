Słowenia wzmacnia lockdown, Chorwacja - rekordowa liczba zakażeń

Słowenia zaostrzy lockdown na dwa tygodnie, aby zmniejszyć wzrost zakażeń koronawirusem - zapowiedziały w czwartek władze. Nie będą działały transport publiczny i wszystkie sklepy poza niezbędnymi. W sąsiedniej Chorwacji zanotowano rekordową liczbę nowych zakażeń - 3082.

W Słowenii pozostaną też zamknięte szkoły i przedszkola. Wszystkie zgromadzenia z wyjątkiem osób z tego samego gospodarstwa domowego będą całkowicie zakazane.

Część ograniczeń wejdzie w życie w piątek, zwłaszcza zakaz zgromadzeń. Inne obowiązywać będą od soboty lub od poniedziałku - poinformowano.

W poniedziałek wejdzie w życie ograniczenie liczby osób przekraczających granicę bez kwarantanny - zapowiedział minister spraw wewnętrznych Alesz Hojs.

Minister zdrowia Tomaż Gantar poinformował, że wprowadzone wcześniej ograniczenia były częściowo skuteczne, gdyż wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa przeszedł na liniowy z wykładniczego, ale nie były one wystarczające, aby zmniejszyć wyjściową liczbę nowych przypadków.

"Naprawdę wierzę, że bez nowych obostrzeń nie możemy mówić o powrocie do normalnego życia" - dodał.

Nowe ograniczenia przywracają Słowenii mniej więcej wiosenny poziom blokady, kiedy to wszystkie sklepy oprócz niezbędnych zostały zamknięte, transport publiczny został zawieszony, a uczniowie uczyli się zdalnie.

Większość sklepów jest już zamknięta od trzech tygodni, a wszystkie szkoły pracują obecnie w trybie zdalnym, ale handel detaliczny działa w ograniczonym zakresie, m.in. sklepy jubilerskie.

W Słowenii koronawirusem zakaziło się łącznie 80 870 osób; zmarło 686.

W sąsiedniej Chorwacji zanotowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 3082 - najwięcej od rozpoczęcia pandemii przed dziewięcioma miesiącami - poinformował w czwartek premier Andrej Plenković. Podkreślił jednocześnie, że tempo wzrostu zakażeń zwalnia.

Ogółem w 4-milionowej Chorwacji zarejestrowano 75 922 przypadki koronawirusa, zmarło do tej pory 925 osób.

Premier zaapelował na posiedzeniu rządu do obywateli, aby przestrzegali obostrzeń.

"Znajdujemy się w najtrudniejszym okresie epidemii, ale dobrą sprawą, jaką widzimy, jest spowolnienie wzrostu liczby nowo zakażonych (w ciągu ostatniego tygodnia)" - powiedział.

Chorwaci są zobowiązani do noszenia maseczek w pomieszczeniach publicznych oraz w środkach transportu publicznego, a firmy są zachęcane do organizowania pracy z domu, gdzie tylko jest to możliwe. Konserwatywny rząd zapowiedział, że będzie próbował uniknąć całkowitego lockdownu lub godziny policyjnej, aby nie doprowadzić do paraliżu gospodarki.