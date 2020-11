Śmierć prezesa i wizjonera końcem ery w imperium Samsunga

25 października tego roku w wieku 78 lat zmarł Lee Kun-hee, pełniący w latach 1987-2008 oraz 2010-2020 funkcję prezesa grupy Samsung - największego z koreańskich rodzinnych konglomeratów biznesowych. Odszedł on z tego świata po wieloletniej chorobie jako najbogatsza osoba w Korei Południowej oraz głowa jednego z najbardziej wpływowych klanów w Azji. Według różnych źródeł jego fortuna warta jest od 14,9 do 17,3 mld USD, a zgodnie z zestawieniem Bloomberga z 2019 r., majątek całej rodziny Lee opiewa na 28,5 mld USD.

Rewolucja Lee Kun-hee

Czy to koniec dynastii?

Od tamtej pory rozwój południowokoreańskiej gospodarki w ogromnej mierze uzależniony był od kierunku, jaki dyktowało państwo. W 1961 roku powstała Federacja Koreańskiego Przemysłu (The Federation of Korean Industries – FKI), w składzie której znaleźli się wybrani przez prezydenta Parka przedsiębiorcy. W ścisłej współpracy z najważniejszymi politykami w państwie, największe południowokoreańskie firmy miały realizować inwestycje, nakreślane przez plan gospodarczy państwa. W zamian miały one otrzymywać dostęp do bardzo ograniczonych wówczas środków finansowych, trafiających do kraju głównie w formie kredytów z zagranicy, a prezydent zapewniał im wyłączność do operowania w określonych sektorach gospodarki oraz wsparcie ich eksportu przy jednoczesnym zamknięciu rynków przed zagraniczną konkurencją. Tak doszło do konsolidacji siły wielkich południowokoreańskich konglomeratów biznesowych zwanych czebolami, z których największym jest dziś właśnie Samsung.Gdy pod koniec 1987 roku, po śmierci ojca, Lee Kun-hee przejął stery czebolu, Samsung był już wówczas wielkim organizmem biznesowym o sięgającym kilkunastu procent udziale w PKB Korei Południowym. Nie była to jednak organizacja, jaką znamy obecnie. W pierwszych dekadach działalności Samsung wchodził na rynki szeroko pojętej elektroniki jako tzw. „latecomer”, czyli późny gracz. Firma wkraczała do dobrze rozwiniętych sektorów poprzez nabycie lub kopiowanie technologii liderów rynkowych, a kluczem do sukcesu była cena- wyraźnie niższa od konkurentów.Choć bazowanie na niskich kosztach produkcji w połączeniu z intensywnym wysiłkiem technologicznym wystarczały, aby osiągnąć gospodarczy sukces, marka Samsung daleka była wówczas od uznania, jakim konsumenci darzą ją obecnie. Dobitnie przekonał się o tym Lee Kun-hee, gdy wyruszył w podróż po świecie, aby na własne oczy przekonać się jaką pozycję zajmują jego produkty na światowych półkach.To co zobaczył wywołało w nim pewien wstrząs. W lutym 1993 r. spotkał się z pracownikami Samsunga w Los Angeles, a następnie zaprowadził ich z sali konferencyjnej hotelu Century Plaza wprost do jednego ze sklepów z elektroniką, aby jak powiedział: „poszli i zobaczyli, jak bezwartościowe są nasze produkty na amerykańskim rynku”. Na najwyższych półkach na wysokości oczu znajdował się sprzęt marek japońskich i amerykańskich, podczas gdy sprzęt Samsunga zajmował miejsca na samym dole.Czarę goryczy przechyliło jego spotkanie z najważniejszymi managerami i doradcami w Tokio (4 czerwca tego samego roku). Po jego oficjalnej części, Lee poprosił jeszcze o spotkanie z japońskimi współpracownikami. W czasie tej rozmowy, Fukuda Shigeo (specjalista w designie) wręczył prezesowi Samsunga raport dotyczący zarządzania i projektowania w firmie. W jego treści zawarto krytykę wielu dotychczasowym rozwiązań czebolu, a także rekomendacje odpowiednich technologii, procedur rozwojowych oraz metod pracy nad designem.Tak zwany Raport Fukudy dogłębnie poruszył lidera grupy i nie pozostawił mu innego wyboru, jak tylko dokonać gruntownej i systemowej zmiany podejścia do jakości w całej organizacji.Trzy dni później we Frankfurcie nad Menem odbyło się - zwołane przez Lee - spotkanie setek managerów Samsunga, w trakcie którego wygłosił on trwające aż trzy dni przemówienie. Poruszył w nim każdy zidentyfikowany przez niego problem, a także zapowiedział gruntowną zmianę w filozofii działania grupy.Jej podstawą miał być nowy system zarządzania zawierający najlepsze praktyki zachodnich firm. Celem miało być bardziej skuteczne formułowanie i egzekwowanie strategii organizacji oraz znacząca poprawa jakości działań marketingowych, badawczych i designerskich, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej przewagi w procesach produkcji.Nowe zarządzanie objawiało się w trzech głównych elementach: procesie identyfikacji, adaptacji i implementacji najlepszych zachodnich praktyk, otwarciu się kultury Samsunga na zmiany wychodzące od ekspertów zewnętrznych i wysyłaniu własnych za granicę oraz w osobistej protekcji długoterminowych inwestycji przez prezesa firmy - tak, aby nie uległy one presji finansowej.Wydarzenie to zyskało miano „Deklaracji Frankfurckiej”, a samo przemówienie spisano w formie 200-stronicowej książki i przekazano wszystkim pracownikom czebolu. Był to przełom w historii grupy, który poprowadził do jej spektakularnego rozwoju do formy, z której znamy ją obecnie.Samo przemówienie miało tak dużą symboliczną wartość dla firmy, że postanowiła ona wykupić meble z sali konferencyjnej, w której przywódca firmy je wygłosił, a następnie zrekonstruowała całe pomieszczenie w jej koreańskiej siedzibie.Choć źródeł globalnego sukcesu Samsunga jest wiele, to zapoczątkowana w latach 90. rewolucja autorstwa Lee Kun-hee była zapewne kluczowym elementem, który pozwolił tej firmie na podbicie gustów milionów konsumentów na całym świecie. Dziś produkty tego południowokoreańskiego producenta zgodnie uznawane są za przykład innowacyjności i doskonałego designu.Kolejne rozdziały historii rozwoju Samsunga należą już do jego syna Lee Yae-yonga, który będzie najprawdopodobniej trzecim i ostatnim z rodu w gronie liderów czebolu. Z powodu ciągnących się za nim zarzutów i skandali, nowy prezes grupy zapowiedział już, że nie przekaże sterów konglomeratu dzieciom, co stanowić będzie koniec rządów dynastii Lee w imperium Samsunga.