Smog w Azji Południowo-Wschodniej wywołany przez sezonowe pożary

Do znacznego pogorszenia jakości powietrza doszło w ostatnich dniach w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej. Przyczynami są upalna pogoda i pożary lasów wybuchające po nadejściu pory suchej. Najwięcej zanotowano ich w północnej Tajlandii, Birmie i Laosie.

Mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej od kilku dni narzekają na gęstą mgłę, występującą zwłaszcza w nocy i o poranku. Sezonowy smog związany jest z nadejściem w lutym pory suchej, w czasie której często dochodzi do spontanicznych pożarów. Z raportu regionalnego centrum meteorologicznego ASMC wynika, że lasy płoną obecnie już w niemal wszystkich krajach regionu, najwięcej w Birmie, północnej Tajlandii, Laosie, Kambodży i Wietnamie.

Prezydent Indonezji Joko Widodo polecił w poniedziałek prowincjonalnym władzom przygotowanie się do walki z ogniem na Sumatrze, gdzie dochodzi do coraz większej liczby samozapłonów lasów. Zajmująca się badaniami klimatu agencja BMKG prognozuje, że obecna fala pożarów może potrwać do połowy marca.

Jak powiedział minister środowiska sąsiedniej Malezji Tuan Ibrahim, również w tym kraju trwają lokalne pożary. Za nagłe zamglenie w Dolinie Klang - najgęściej zaludnionej części kraju - odpowiedzialne są płonące lasy i torfowiska w położonym niedaleko stołecznego Kuala Lumpur rezerwacie Kuala Langat Selatan - poinformował. W środę służby przekazały, że do walki z ogniem użyto tam około 60 tys. litrów wody zrzuconych podczas dwóch lotów gaśniczych. Malezyjskie ministerstwo środowiska informuje, że w związku z trwającą suszą władze nakładają kary finansowe na właścicieli ziemi, zarządców wysypisk i inne osoby, które przyczyniają się do zaprószenia ognia.

Od weekendu przed niezdrowym poziomem zanieczyszczeń powietrza m.in. cząsteczkami pyłu PM10 ostrzegano w wielu częściach Tajlandii, Malezji i Singapuru. Nagłe pogorszenie się jakości powietrza zaczęli komentować internauci, nawiązując do kłopotów z transgranicznym smogiem w poprzednich latach.

Eksperci singapurskiej Narodowej Agencji Środowiska (NEA) wyjaśnili, że do powstania niebezpiecznej dla zdrowia mgły dochodzi nie tylko w sąsiednich krajach, lecz także w samym Singapurze, a przyczynia się do tego obecna upalna pogoda. Miejski smog - wyjaśniono - jest generowany, kiedy wytworzone przez człowieka chemikalia takie jak spaliny, opary farb i dym węglowy wchodzą ze sobą w reakcje, generując ozon. Jak podała NEA, oddychanie zanieczyszczonym nim powietrzem może prowadzić do dolegliwości płucnych i pieczenia oczu.

Kłopoty ze smogiem są w Azji Południowo-Wschodniej coraz częstszym tematem debat a nawet dyplomatycznych zatargów. Indonezja, największy kraj regionu, od lat mierzy się z coraz trudniejszymi do opanowania pożarami lasów torfowych, których najwięcej wybucha na wyspach Borneo i Sumatra. Powstający tam smog często dociera do sąsiednich krajów, zwłaszcza Singapuru, Malezji i Tajlandii, prowadząc do napięć sąsiedzkich. W samej Indonezji trujący dym wielokrotnie wymuszał ewakuację ludności obszarów najbardziej dotkniętych tą klęską. Przyczyną corocznych pożarów jest, oprócz suszy, rutynowe wypalanie drzew pod nowe plantacje oleju palmowego. Ich areał wzrósł z 5 mln hektarów w 2004 do 12,4 mln hektarów w 2019 roku.

Podobne problemy, choć o mniejszej skali, ma wiele sąsiednich krajów. We wtorek szef Malezyjskiego Departamentu Meteorologii (MetMalaysia) Mohamad Hisham zwrócił uwagę w rozmowie z miejscową agencją informacyjną Bernama, że jedną z przyczyn sezonowych kłopotów z jakością powietrza jest wypalanie pól i plantacji oraz sadzenie niewystarczającej liczby nowych drzew.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak