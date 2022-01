Śnieżyca w Nowym Jorku i sąsiednich stanach utrudniła komunikację

Burze śnieżne w piątkową noc nad północnym wschodem USA m.in. w stanach Nowy Jork, New Jersey i Connecticut utrudniły komunikację. Rano odwołano ok. 800 lotów, nie kursowały lub opóźnione były pociągi, wiele szkół zawiesiło zajęcia.

Krajowa Służba Meteorologiczna podała, że do 7 rano na lotnisku LaGuardia spadło blisko 22 cm śniegu, a w Central Parku 14 cm. Na niektórych obszarach w centralnej i wschodniej części Long Island, jak również na wybrzeżu Jersey, było ćwierć metra do 30,5 cm śniegu. W Bridgeport, w Connecticut, odnotowano ponad 20 cm.

Około 340 lotów zostało odwołanych na lotnisku LaGuardia i 223 na lotnisku JFK do godziny 8:30 rano. Kolejne 230 lotów odwołało lotnisko Newark.

Tysiące ludzi miało kłopoty z dojazdami do pracy. Pociągi kolei podmiejskiej Metro-North, obsługującej przedmieścia na północ od miasta Nowy Jork, kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Rano zawiesił usługi na kilka godzin system kolejki PATH z New Jersey do Nowego Jorku. Spowolniony był ruch na autostradach i ulicach.

Krajowa Służba Meteorologiczna ostrzegając przed śliskimi drogami wzywała kierowców do zachowania ostrożności. Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul apelowała o unikanie niepotrzebnych podróży ze względu na możliwość oblodzenia dróg i słabą widoczność, a także groźbę wiatru sięgającego w porywach do 65 km na godzinę. Miasto Nowy Jork ogłosiło alarm śnieżny, który ma obowiązywać co najmniej do piątkowego wieczora.

Według policji hrabstwa Westchester w wypadku drogowym zginęła jedna osoba. Drugą ofiarę śmiertelną odnotowano w East Rutherford, w New Jersey.

W New Jersey gubernator Phil Murphy ogłosił stan wyjątkowy, który rozpoczął się w czwartek o godz. 22.00, i nakazał urzędom stanowym opóźnić otwarcie do godz. 11 w piątek. Tego dnia rano powiedział, że podczas śnieżycy na drogach stanu doszło do 90 wypadków.

Także w Connecticut, w rejonie Nowej Anglii doszło do opóźnień i odwołania lotów. Spowolniony był ruch uliczny i kolejowy.

Szkoły w mieście Nowy Jork pozostały otwarte. Śnieżyca spowodowała jednak ich zamknięcia w całym regionie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski