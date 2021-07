Sojusz Hongkongu na Rzecz Demokratycznych Chin ograniczy oficjalną działalność

Jedna z najbardziej znanych organizacji obywatelskich w Hongkongu poinformowała, że w odpowiedzi na represje Pekinu zrezygnuje z płatnego personelu i o połowę zmniejszy stan komitetu sterującego: "zaciśniemy zęby i będziemy szli krok po kroku" - oświadczyła w sobotę.

The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China - jest najbardziej znana z organizowania corocznego wiecu i czuwania przy świecach upamiętniających ofiary krwawej rozprawy z prodemokratycznymi protestami na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku.

Grupa poinformowała w oświadczeniu opublikowanym w sobotę , że siedmiu z pozostałych 14 członków komitetu sterującego zdecydowało się ustąpić w obliczu "rosnącego ryzyka politycznego i prawnego". Z pozostałych siedmiu członków trzech jest obecnie w więzieniu za organizowanie i udział w społecznych protestach- przewodniczący Lee Cheuk-yan oraz wiceprzewodniczący Albert Ho Chun-yan i Chow Hang-tung.

W oświadczeniu stwierdzono, że zwolnienie pracowników personelu ma "zapewnić im bezpieczeństwo" i wejdzie w życie pod koniec miesiąca. Działająca od 32 lat organizacja stwierdziła, że zmiany wpłyną na jej działalność, ale obiecała, że ​​"niezależnie od trudności lub wyzwań, przed którymi staniemy, będziemy nadal zaciskali zęby i posuwali się naprzód krok po kroku".

Po miesiącach antyrządowych protestów w 2019 r. Pekin nałożył w zeszłym roku na Hongkong szeroko zakrojone prawo dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Kryteria wybierania urzędników miejskich zostały zawężone do tych, które spełniają określone przez Pekin standardy patriotyzmu. Rada Legislacyjna Hongkongu została zreorganizowana, aby zapewnić przytłaczającą większość pro-pekińskim delegatom, podczas gdy większość liderów opozycji w mieście została uwięziona, zastraszona, zmuszona do milczenia lub wyjechała za granicę, aby ubiegać się o azyl.

Ostatnia prodemokratyczna gazeta w mieście, Apple Daily, została zamknięta, gdy władze aresztowały personel i zamroziły aktywa. Podczas gdy miasto jest nadal ważnym ośrodkiem biznesowym i finansowym, wielu mieszkańców Hongkongu wyjeżdża, a niektóre międzynarodowe firmy rozpoczęły przenoszenie swojej działalności i personelu ze względów prawnych.

W corocznych obchodach z okazji 4 czerwca 1989 r. brały udział dziesiątki tysięcy ludzi, podobnie jak i w prodemokratycznym marszu z 1 lipca i wiecu z okazji przekazania Hongkongu spod rządów brytyjskich.

Obie manifestacje zostały zakazane przez ostatnie dwa lata z powodu ograniczeń COVID-19 i nic nie wskazuje na to, by władze pozwoliły na ich przeprowadzanie w przyszłości.

Podczas gdy Chiny twierdzą, że nowe ograniczenia są ukierunkowanymi środkami mającymi na celu przywrócenie porządku i zapewnienie przyszłego dobrobytu Hongkongu, krytycy w kraju i za granicą twierdzą, że są one zdradą zobowiązań Pekinu do utrzymania swobód obywatelskich Hongkongu przez 50 lat po przekazaniu władzy.