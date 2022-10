Sojusz Ukrainy z "wolną" Białorusią

Swiatłana Cichanouska zaproponowała w poniedziałek prezydentowi Zełenskiemu współpracę i nawiązanie stosunków politycznych i dyplomatycznych między emigracyjnym białoruskim gabinetem i Ukrainą

Panie Prezydencie Zełenski, w jednym ze swoich przemówień powiedział Pan: "Nie prosimy świata, aby walczył za nas, prosimy o pomoc". Białorusini też nie proszą o walkę za nich. Proponujemy Ukrainie i narodowi ukraińskiemu budowanie sojuszu z demokratyczną Białorusią.

Wspólny gabinet przejściowy jest gotowy do współpracy z Ukrainą i nawiązania stosunków dyplomatycznych i politycznych. Jesteśmy gotowi do działania razem z Ukrainą" - powiedziała Swiatłana Cichanouska liderka białoruskiej opozycji.

Nie wiadomo, co Łukaszenka powie jutro lub pojutrze, skoro nie podejmuje już decyzji, robi to za niego Kreml

"Wierzę, że Rosja zostanie pokonana, a Ukraina odbuduje swoją integralność terytorialną i obroni swoją niepodległość. Białorusini będą cały czas z narodem Ukrainy. Białorusini to nie Łukaszenka. Łukaszenka to hańba dla mojego kraju. Nie wiadomo, co Łukaszenka powie jutro lub pojutrze, skoro nie podejmuje już decyzji, robi to za niego Kreml", powiedziała liderka białoruskiej opozycji i stwierdziła, że Białoruś musi wycofać się z sojuszy wojskowych, politycznych i gospodarczych z Rosją, które godzą w jej interesy narodowe.

