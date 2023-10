Sojusznik USA kupuje okręty wojenne w Chinach

Królestwo Tajlandii jest jednym z najważniejszych sojuszników USA w Azji Południowo-Wschodniej. Nie przeszkadza to jednak w zakupach uzbrojenia w Chińskiej Republice Ludowej. Od końca lat 80-tych w użyciu pojawiają się okręty i czołgi wyprodukowane w Kraju Środka.

Najnowszym tego typu zakupem miały być trzy okręty podwodne. Jednak z powodu braku zgody Niemiec na sprzedaż odpowiednich silników, zamiast przynajmniej pierwszej z tych jednostek władze w Bangkoku otrzymają fregatę. Tajlandzkie zamówienie jest prawdopodobnie jedną z ofiar rozłączania gospodarek Chin i Zachodu w krytycznie ważnych sektorach.

Tajlandia potrzebuje okrętów podwodnych. Problemem jest dostawca

20 października tajlandzki minister obrony narodowej Sutin Klungsang poinformował o zawieszeniu na czas nieokreślony programu nabycia trzech okrętów podwodnych na potrzeby marynarki wojennej. Zapowiedział, że projekt wróci „kiedy kraj będzie na to gotowy”. Na dziś Tajlandia nie posiada żadnych okrętów podwodnych, jednak wobec rozbudowy tego typu sił przez sąsiednie kraje, uznano wcześniej, że jest to niezbędne dla bezpieczeństwa państwa.

Dyskontynuacja programu związana jest z problemami dostawcy. W lutym ubiegłego roku okazało się bowiem, że stocznia chińska nie zdołała pozyskać przewidzianych w umowie silników diesla. Zdaniem strony niemieckiej było to wynikiem zaniedbania przez stocznię i nie wskazania Tajlandii jako odbiorcy sprzętu, co oznaczało konieczność odmowy na podstawie embarga na broń wymierzonego w eksport do Chin.

Podobna sytuacja miała wcześniej miejsce w wypadku okrętów zamówionych dla Pakistanu, co może sugerować powtórne umyślne działanie stoczni chińskiej. Firma z ChRL w zamian zaproponowała silniki produkcji chińskiej. Ze względu na fakt, że obostrzenia niemieckie są stosunkowo niedawne a chińskie firmy często mają problemy z procedurami w Europie, możliwy jest też scenariusz zwykłego, choć nieco kompromitującego, niedopatrzenia.

Tym niemniej sprawa jest problematyczna dla firmy chińskiej i władz tajskich, ponieważ pierwszy z okrętów podwodnych został już częściowo opłacony. W związku z powyższym Premier Tajlandii, Srettha Thavisin, zasugerował podczas Forum Pasa i Szlaku w Pekinie zainteresowanie zakupem fregaty zamiast okrętu podwodnego. Dodatkowego smaczku dodaje całej sprawie fakt, że według ostatnio opublikowanych dokumentów dotyczących oferty okrętów podwodnych, jednostka chińska wydaje się mieć słabsze parametry – zdolność do utrzymania maksymalnej prędkości przez jedynie 10 minut, wobec 1 godziny w ofertach z Europy czy Korei Południowej. Może to sugerować pozamerytoryczne kryterium wyboru oferty.

Chiński sprzęt wygrywa ceną. Uboga Tajlandia nie ma wyjścia

Pozostaje więc pytanie, dlaczego Królestwo Tajlandii, sojusznik USA od lat 60-tych zeszłego wieku, kupuje broń w Chińskiej Republice Ludowej w sytuacji, kiedy oba mocarstwa znajdują się na kursie kolizyjnym? To tym bardziej ciekawe, że jednocześnie Bangkok oczekuje zgody na zakup amerykańskich myśliwców F-35. Jak wskazuje przykład Turcji, nabywanie zaawansowanego sprzętu w kraju spoza amerykańskiego układu sojuszniczego może oznaczać problemy z dostawami z USA.

W tym wypadku olbrzymią wagę ma cena. Sprzęt z ChRL jest po prostu znacznie tańszy, co dla względnie ubogiej Tajlandii ma istotne znaczenie.

Warto jednak wziąć pod uwagę inne czynniki. Diaspora chińska w Tajlandii doskonale się zasymilowała i - w przeciwieństwie do niektórych innych krajów ASEAN - nie budzi gwałtownych emocji społecznych. Ponadto szczególnie po wojskowym zamachu stanu w 2014 r. państwa Zachodu nasiliły swoją krytykę pod adresem Bangkoku, co było niemiłym zaskoczeniem dla elit kraju, gdzie wojsko rządziło większą część powojennej historii. Co więcej w ostatnich latach spadała liczba europejskich i amerykańskich turystów, będących przedtem jednym z istotnych źródeł dochodu państwa. Ratunkiem dla gospodarki okazali się turyści chińscy masowo odwiedzający Tajlandię.

Polityczne kalkulacje Bangkoku są więc wynikiem zarówno tradycyjnych związków, względów ekonomicznych oraz pryncypialnej postawy Ameryki w stosunku do własnego sojusznika. Przykład zamówienia na okręty podwodne pokazuje jednak także trudności w realizacji zamówień wojskowych spowodowane stopniowym rozłączaniem się gospodarek Chin i Zachodu w sektorach związanych z bezpieczeństwem.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma