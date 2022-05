Somalia: Były prezydent ponownie wybrany na urząd głowy państwa

Były prezydent Hassan Sheikh Mohamud, lat 66, który sprawował urząd prezydenta Somalii w latach 2012-2017, został w niedzielę w tajnym głosowaniu ponownie wybrany na stanowisko głowy państwa. W stolicy kraju Mogadiszu władze wprowadziły podwyższone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec zamachom terrorystycznym.

Członkowie wyższej i niższej izby parlamentu wybrali prezydenta w tajnym głosowaniu w namiocie w hangarze lotniczym na terenie bazy wojskowej Halane, która jest chroniona przez siły pokojowe Unii Afrykańskiej.

W pierwszej turze głosowania wzięło udział 36 kandydatów, z których czterech przeszło do drugiej tury. Ponieważ w drugiej turze żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej dwóch trzecich głosów z 328 uprawnionych do głosowania, przystąpiono do trzeciej tury, w której Mohamud zwyciężył zwykłą większością głosów.

Zwolennicy Mohamuda powitali ten wynik wiwatami i wystrzałami z karabinów w powietrze w stolicy kraju.

Wybór Mohamuda zakończył długotrwały proces wyborczy, który wywołał napięcia polityczne i zwiększył obawy związane z brakiem bezpieczeństwa po tym, jak mandat prezydenta Mohameda Abdullahi Mohameda wygasł w lutym 2021 roku.