Somalia: Co najmniej 4 osoby zginęły w ataku na kawiarnię w Mogadiszu

Co najmniej 4 osoby zginęły w piątek wskutek samobójczego ataku bombowego na kawiarnię w stolicy Somalii, Mogadiszu - podała policja. Ataku dokonano w pobliżu instytucji rządowych. Co najmniej osiem osób odniosło rany.

Do ataku doszło o godz.. 17:30 czasu lokalnego. Do lokalu wtargnął zamachowiec samobójca, który miał na sobie pas szahida.

Według informacji, do jakich dotarła francuska agencja AFP, cztery ofiary zamachu zginęły na miejscu. Kawiarnia była chętnie odwiedzana przez pracowników aparatu bezpieczeństwa.

Na razie żadna z organizacji paramilitarnych czynnych w Somalii nie przyznała się do ataku, ale jest wysoce prawdopodobne, że stała za nim grupa Asz-Szabab, która jest związana z Al-Kaidą.

Ugrupowanie to przygotowało w połowie czerwca zamach samobójczego sprawcy na bazę wojskową w Mogadiszu, w którym zginęło 15 osób. Był to jeden z najkrwawszych zamachów w ciągu ostatniego półtora roku w stolicy Somalii, regularnie atakowanej przez bojowców z Asz-Szabab dążących do obalenia wspieranego przez społeczność międzynarodową rządu federalnego Somalii.

Ataki te, przeprowadzane przez zamachowców samobójców lub dokonywane przy użyciu wyładowanych materiałami wybuchowymi samochodów pułapek, są często wymierzone w cele związane z bezpieczeństwem (punkty kontrolne oraz bazy wojskowe i policyjne), a także w obiekty rządowe.

Somalia jest pogrążona w krwawej wojnie domowej od 1991 roku. Choć ekstremiści ponieśli w ostatnich latach straty i zostali wyparci przez siły zbrojne misji Amisom, działającej pod egidą Unii Afrykańskiej, w odległe regiony kraju, to ich ugrupowanie nadal przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii, w tym w stolicy.

Ugrupowanie Asz-Szabab zostało wpisane na listę organizacji terrorystycznych przez Australię, Kanadę, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię, USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.