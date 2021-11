Somalia: Co najmniej pięciu zabitych w zamachu przeprowadzonym przez powiązaną z Al-Kaidą grupę Al-Shabab

W wyniku silnej eksplozji w pobliżu szkoły w stolicy Somalii Mogadiszu zginęło co najmniej pięć osób. Powiązana z Al-Kaidą organizacja Al-Shabab przyznała się do przeprowadzenia zamachu - podała w czwartek agencja Associated Press.

Świadcząca w Somalii usługi pogotowia firma Amin poinformowała o pięciu zabitych i co najmniej 15 rannych, których po wybuchu przewieziono do szpitala.

Radykalna islamistyczna organizacja terrorystyczna Al-Shabab kontroluje część obszarów rolniczych Somalii i stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących na drodze do zakończenia trwającego już trzy dekady konfliktu.