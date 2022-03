Sondaż: 62 proc. Finów za przystąpieniem kraju do NATO

Po inwazji Rosji na Ukrainę poparcie Finów dla przyjęcia kraju do NATO osiągnęło w poniedziałek, według sondażu Instytutu Taloustutkimus, nowy historyczny rekord, przekraczając po raz pierwszy 60 proc. Za wstąpieniem do Sojuszu opowiedziało się 62 proc. badanych, 16 proc. było temu przeciwnych, a 21 proc. nie miało zdania.

W analogicznym sondażu przed dwoma tygodniami poziom poparcia dla wstąpienia do NATO po raz pierwszy przekroczył większość absolutną i osiągnął 53 proc.

Mimo tych wyników władze Finlandii powtórzyły, ponownie jak władze sąsiedniej Szwecji, że nie mają zamiaru natychmiast wstępować do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Moskwa od lat grozi Helsinkom i Sztokholmowi "poważnymi konsekwencjami politycznymi i militarnymi" w przypadku ich wejścia do NATO; powtórzyła to także w miniony weekend.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto zaapelował do współobywateli o zachowanie "zimnej krwi" w kwestii członkostwa w NATO. Podkreślił, że przygotowywany jest raport w sprawie pozytywnych i negatywnych efektów ewentualnej akcesji, a ostateczna decyzja zależy od parlamentu.

Fiński sondaż został przeprowadzony w internecie w dniach 9-11 marca na reprezentatywnej grupie 1378 respondentów; margines błędu wynosi 2,5 pkt proc.