Sondaż: 72 proc. rannych żołnierzy boi się, że po wojnie Ukraina o nich zapomni

72 proc. rannych ukraińskich żołnierzy obawia się, że po powrocie do cywilnego życia państwo o nich zapomni – wynika z przeprowadzonego przez firmę Gradus Research sondażu, którego wyniki omówił we wtorek portal Suspilne.

Więcej niż połowa ankietowanych (55 proc.) obawia się też, że po wojnie nie będą w stanie znaleźć pracy.

Prawie połowa (49 proc.) respondentów przyznało się do obawy, że po wojnie nie będą w stanie przyzwyczaić się do pokojowego życia. 25 proc. obawia się zaś, że doznane obrażenia mogą wpłynąć na nastawienie do nich otoczenia.

Z badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii wynika, że prawie 80 proc. Ukraińców ma wśród bliskiej rodziny lub przyjaciół osoby, które zginęły lub zostały ranne w wyniku wtargnięcia sił rosyjskich na Ukrainę.