Sondaż: 84 proc. Ukraińców uważa, że "zwykli Rosjanie" są winni wojny

84 proc. Ukraińców uważa, iż winę za trwającą wojnę i zbrodnie wojenne ponoszą "zwykli Rosjanie" - informuje w poniedziałek portal Ukrainska Prawda, powołując się na sondaż przeprowadzony w ubiegłym tygodniu przez agencję badawczą Info Sapiens.

W badaniu przeprowadzonym pod koniec marca 79 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy za wojnę i zbrodnie wojenne odpowiadają "zwykli Rosjanie"; tylko 4 proc. respondentów nadal uważa, że zwykli obywatele Rosji nie są winni wojny.

W porównaniu z marcem wzrósł też odsetek Ukraińców wierzących w zwycięstwo Ukrainy - z 91 do 93 proc. Przy tym jeśli w marcu 68 proc. respondentów deklarowało, że są absolutnie pewni zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją, to w kwietniu ich odsetek wzrósł do 72 proc. Tylko 1 proc. badanych Ukraińców nie wierzy, że ich kraj będzie w stanie odeprzeć atak Rosji.

Sondaż agencji Info Sapiens został przeprowadzony 18-19 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1034 respondentów.