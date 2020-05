Sondaż: Amerykanie bardziej ufają Kanadyjczykom niż sobie

Amerykanie ufają Kanadyjczykom bardziej niż sobie samym. Mają też lepsze zdanie o kanadyjskich politykach niż o własnych – wynika z opublikowanego w tym tygodniu badania socjologicznego.

72,5 proc. Amerykanów ma zaufanie do Kanadyjczyków, 70 proc. Amerykanów ufa rodakom - to wyniki najnowszego sondażu Association for Canadian Studies (ACS), organizacji non-profit zajmującej się upowszechnianiem wiedzy o Kanadyjczykach.

Wśród Kanadyjczyków zaufanie do współobywateli jest wysokie, wynosi 88 proc. Natomiast o sąsiedzie z południa mają krytyczne zdanie - 61 proc. Kanadyjczyków nie ufa Amerykanom. Zaufanie Kanadyjczyków do Amerykanów spadło z 58 proc. w listopadzie 2019 roku do średnio 34 proc. na koniec kwietnia br., przy czym najgorzej jest w prowincji Quebec, gdzie tylko 17 proc. mieszkańców ufa Amerykanom.

Poza pytaniem o ocenę rodaków, ACS zapytało też o zaufanie do polityków. 51 proc. Amerykanów ma zaufanie do premiera Kanady Justina Trudeau, zaufanie do własnego prezydenta Donalda Trumpa ma 38 proc. Amerykanów. Kanadyjczycy w 56 proc. ufają własnemu premierowi, natomiast zaufanie do amerykańskiego prezydenta deklarowali na poziomie 12 proc.

Jack Jedwab, prezes ACS mówił telewizji CTV News, że na wynikach badania zaważyło podejście rządów do problemu pandemii koronawirusa. "Postrzeganie Amerykanów, że nie stosują się do zaleceń w takim stopniu jak Kanadyjczycy miało - jak sądzę - głęboki wpływ na opinie Kanadyjczyków o Amerykanach. Zachowanie Donalda Trumpa też znacząco obniżyło zaufanie" - dodał Jedwab.

ACS z pomocą panelu analitycznego największej kanadyjskiej firmy badawczej Leger Marketing pytał Kanadyjczyków i Amerykanów o kwestie zaufania do sąsiedniego kraju i do polityków w ostatni weekend kwietnia br. Poprzednio takie badanie prowadzono w listopadzie ub.r.

Z Toronto Anna Lach