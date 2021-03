Sondaż: Europejczycy najbardziej chcą jeździć do Grecji

Sondaż przeprowadzony przez hiszpański królewski Instytut Elcano oraz instytut turystyki Turespana wykazał, że Grecja to kraj, jaki Europejczycy najchętniej by odwiedzili. Z kolei dla osób spoza Europy Grecja jest piątą najpopularniejszą destynacją.

Według wyników badania na drugim miejscu popularności wśród mieszkańców Europy są Włochy, a na trzecim Hiszpania. Z kolei dla osób spoza Europy Grecję wyprzedzają jedynie Hiszpania, Włochy, Francja i Wielka Brytania.

Jeśli chodzi o największą liczbę odwiedzających kraj turystów, to Grecja w skali światowej jest na siódmym miejscu - po Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W przypadku turystów z Europy jest szósta, zaś osób spoza Europy - dziesiąta.

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2020 roku w 29 krajach na próbie 17 300 osób. Pokazało ono też, że częściej podróżują osoby z wyższym wykształceniem oraz stałym zatrudnieniem. Turyści są przeważnie w wieku od 31 do 40 lat. W grupie od 57 do 65 lat, osoby preferują dłuższe wyjazdy skupione na aspektach kulturalnych danego kraju. Raport wskazał, że kobiety preferują wypoczynek oparty na poznawaniu kultury i korzystaniu z usług wellness, zaś mężczyźni skupiają się na aktywnościach sportowych.

Grecka Konfederacja Turystyczna oświadczyła, że hiszpańskie badanie potwierdza, iż turystyka ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Grecji. Według tej organizacji, Europejczycy podróżują do Grecji głównie wypoczynkowo, w tym by kąpać się w morzu i opalać na plaży, zwiedzać miasta, próbować lokalnych potraw i robić zakupy.

Podróżujący ponadto poszukują "wielowymiarowego produktu/wielowymiarowego doświadczenia", nawet jeśli w ich wyjeździe chodzi przede wszystkim o wypoczynek na plaży. Analitycy zwrócili uwagę, że rozwój turystyki, szczególnie gastronomicznej, ma duży potencjał rozwojowy dla małych miejscowości w Grecji kontynentalnej.

Z kolei turyści spoza Europy, szczególnie Azjaci, zainteresowani są bardziej kontaktem z naturą oraz zwiedzaniem antycznych zabytków Grecji.