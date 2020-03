Sondaż Gallupa: Bułgarzy mają zaufanie do rządu walczącego z koronawirusem

Ponad połowa Bułgarów ma zaufanie do działań rządu, podejmowanych w walce z epidemią koronawirusa - wynika z sondażu Gallupa. Jednocześnie prawie trzy czwarte społeczeństwa uważa, że niebezpieczeństwo choroby jest wyolbrzymione.

Wyniki badania przedstawił we wtorek w radiu publicznym Parwan Simeonow, dyrektor bułgarskiego oddziału agencji Gallup. Sondaż przeprowadzono w 28 krajach całego świata i ankietowano łącznie niemal 25 tys. osób.

Dwie trzecie ankietowanych na całym świecie obawia się epidemii i są gotowi poświęcić część własnych wolności w imię zdrowia. Ponad połowa ankietowanych ufa swoim rządom, ale jednocześnie nie wie, czego spodziewać się w najbliższych tygodniach.

W Bułgarii 62 proc. badanych deklaruje, że boi się koronawirusa. 60 proc. uważa, że rząd mniej lub bardziej skutecznie walczy z epidemią, a 37 proc. jest odmiennego zdania. Jednocześnie 72 proc. Bułgarów jest przekonanych, że nagłaśniane przez media niebezpieczeństwo choroby jest wyolbrzymione.

Dwie trzecie Bułgarów stosuje płyny dezynfekujące do rąk i maseczki ochronne. Niezbyt popularne są natomiast rękawiczki - używa je zaledwie 15 proc. ankietowanych.

W odróżnieniu od większości ankietowanych na świecie Bułgarzy są wśród największych zwolenników spiskowej teorii mówiącej, że koronawirus został stworzony przez człowieka - wierzy w to 58 proc. badanych. Wierzy w to również 56 proc. Ormian, 53 proc. Macedończyków i 53 proc. mieszkańców Ekwadoru.

Tanie linie lotnicze Wizz Air poinformowały we wtorek, że od 25 marca do 1 maja zawieszają wszystkie loty do i z Warny nad Morzem Czarnym, próbując ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Do wtorku w Bułgarii odnotowano 202 potwierdzone przypadki zakażeń SARS-CoV-2 i trzy zgony z tego powodu. W kraju wprowadzono stan nadzwyczajny, ograniczenia w ruchu obywateli, a także zamknięto szkoły, restauracje i bary.

Ewgenia Manołowa