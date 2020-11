Sondaż: ponad 2 mln Włochów nie wróci do kraju na Święta z zagranicy

Ponad dwa miliony Włochów, mieszkających i pracujących za granicą nie wróci do kraju na Święta z obawy przed koniecznością odbycia kwarantanny - wynika z przedstawionego w czwartek sondażu. Jak zaznaczono, osoby te boją się wprowadzenia dodatkowych restrykcji.

Włosi przebywający na stałe za granicą obawiają się, że obowiązek kwarantanny po przyjeździe do kraju zostanie rozszerzony w związku z koniecznością walki z drugą falą pandemii.

Na razie wymóg ten dotyczy na przykład osób wracających z USA.

To ta hipoteza wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w oczekiwanym następnym dekrecie rządu w sprawie okresu świąteczno - noworocznego już zniechęciła 2,1 miliona Włochów do powrotu do domu - taki jest rezultat sondażu instytutu badania opinii Ixe.

Dane te przeanalizował związek rolników Coldiretti, który zaznaczył, że dodatkowe obostrzenia mają duże znaczenie z sanitarnego, ale i ekonomicznego punktu widzenia. Nieobecność około dwóch milionów osób z tych wracających zazwyczaj na Święta na dwa-trzy tygodnie to, jak podkreślono, dalszy spadek przychodów z konsumpcji i następny cios dla pogrążonej w kryzysie turystyki, także w górskich miejscowościach. Co roku są one chętnie odwiedzane przez Włochów mieszkających na stałe poza krajem.

W zeszłym roku liczba krajowych i zagranicznych turystów w czasie Bożego Narodzenia i na przełomie roku przekroczyła w Italii 10 milionów.

Wśród branż, które w tym roku poniosą największe finansowe straty w wyniku obowiązujących i spodziewanych obostrzeń w podróżach wymieniono hotelarstwo, gastronomię, transport, handel.

Z Rzymu Sylwia Wysocka