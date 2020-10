Sondaż: ponad 40 proc. Hongkończyków deklaruje chęć wyjazdu

Skłonność do wyprowadzki z Hongkongu wyraziło prawie 44 proc. uczestników ankiety Uniwersytetu Chińskiego (CUHK). Jako powód wskazywano niezadowolenie z władz i systemu politycznego oraz podziały społeczne – podał w czwartek portal Hong Kong Free Press.

HKFP zwraca uwagę, że takie wyniki uzyskano po roku pełnym niepokojów społecznych, masowych antyrządowych protestów, kampanii władz przeciw ruchowi demokratycznemu i wprowadzeniu kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego.

43,9 proc. spośród 737 respondentów w ankiecie telefonicznej CUHK zadeklarowało, że opuściliby miasto, gdyby nadarzyła się ku temu okazja. 35 proc. spośród osób chętnych do wyjazdu powiedziało, że podjęli już kroki, by przygotować przeprowadzkę - twierdzą badacze.

Autorzy ankiety podkreślają, że obie te liczby "znacznie wzrosły" w porównaniu z podobnym badaniem z grudnia 2018 roku, gdy chęć wyjazdu wyrażało 34 proc. ankietowanych, a 23 proc. z nich podjęła kroki w tym kierunku.

W nowym badaniu ankietowani najczęściej deklarowali skłonność do przeniesienia się do Wielkiej Brytanii (23 proc.), Australii (11,6 proc.) i na Tajwan (10,7 proc.). Prawie 10 proc. wyraziło natomiast skłonność do przeprowadzki do Chin kontynentalnych.

Wśród powodów chęci opuszczenia regionu wymieniano najczęściej niezadowolenie z pracy hongkońskiego rządu i najważniejszych urzędników, zbyt silne podziały polityczne i społeczne, "osłabienie swobód, praw człowieka i wolności informacji", a także "brak demokracji w Hongkongu".

Ankietę przeprowadzono w dniach 18-24 września. Wzięły w niej udział osoby w wieku co najmniej 18 lat - podał HKFP.

Z Kantonu Andrzej Borowiak