Sondaż: ponad 60 proc. obywateli UE wierzy w zwycięstwo Ukrainy

61 proc. obywateli Unii Europejskiej wierzy, że Ukraina zwycięży w wojnie z Rosją - wynika z sondażu opublikowanego w czwartek przez ośrodek badania opinii publicznej eupinions.eu.

Najmniej w zwycięstwo Ukrainy wierzą mieszkańcy Niemiec (55 proc.), a najbardziej Polacy (81 proc.) - pokazuje badanie.

Podobnie odpowiedzieli ankietowani, gdy zapytano ich, czy Ukraińcy bronią dobrobytu i wolności całej Europy. Znów na przeciwnych biegunach byli Niemcy i Polacy: na tak odpowiedziało odpowiednio 59 i 72 proc. mieszkańców tych krajów.

68 proc. ankietowanych w 27 krajach UE uważa, że atak Rosji na Ukrainę jest atakiem na całą Europę. Najmniej zwolenników takiego poglądu jest w Belgii (64 proc.), a najwięcej w Hiszpanii (78 proc.) - wynika z sondażu.

Zdecydowana większość respondentów (66 proc.) stwierdziła, że Rosja ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie tej wojny. Ukrainę obarcza o to tylko 4 proc. ankietowanych. Co ciekawe, 6 proc. przypisuje winę za rozpoczęcie wojny NATO, a 11 proc. - USA; we Włoszech odsetek ten wynosi 16 proc. Pozostali nie mają zdania.

Badanie przeprowadzono w grudniu we wszystkich 27 krajach UE na próbie 13 300 osób w wieku 16-70 lat.

Isabell Hoffmann, dyrektorka eupinions i ekspertka ds. Europy w Fundacji Bertelsmanna, powiedziała, że jedność jest "ważnym sygnałem", a wspólne wartości "są podstawą wsparcia udzielanego Ukrainie przez UE i jej państwa członkowskie" - napisał portal Sky News.