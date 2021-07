Sondaż: Węgrzy chcą odpoczywać głównie w kraju

Węgrzy chcą w tym roku wypoczywać głównie w kraju, a najpopularniejszym celem wyjazdów zagranicznych będzie Chorwacja – wynika z opublikowanego w poniedziałek badania portalu Bank360.hu.

37 proc. respondentów zadeklarowało, że chcą latem wyjechać wyłącznie na wakacje krajowe, a 9 proc. - tylko na zagraniczne. 8 proc. ankietowanych zamierza odpocząć i w kraju, i za granicą.

Przy tym spory odsetek Węgrów nie zamierza w ogóle wyjechać latem na wakacje: zadeklarowało tak 40 proc. mężczyzn i ponad połowa kobiet.

Spośród chętnych do wyjazdów zagranicznych 27 proc. zadeklarowało, że wyjadą do Chorwacji, 16 proc. do Włoch, a 7 proc. do Austrii.

Węgrzy najczęściej planują wyjazd na wakacje samochodem - 70 proc., a tylko 13 proc. pociągiem i 9 proc. samolotem. W przypadku wyjazdów zagranicznych odsetek chcących jechać samochodem spada do 57 proc., zaś samolotem wzrasta do 32 proc., 5 proc. wybiera autokar, a 4 proc. pociąg.

Reprezentatywny sondaż przeprowadzono na próbie osób w wieku 16-59 lat dysponujących smartfonem.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska