Spalili samochody Amazona. W geście solidarności z protestującymi w Lützerath

Lewicowi ekstremiści przyznali się do podpalenia 25 samochodów dostawczych Amazona na terenie firmy w Berlin-Tempelhof.

Anarchiści przyznali się do zniszczenia 25 samochodów Amazona.

Działania miały na celu m. in. okazanie solidarności z protestującymi przeciwko budowie kopalni węgla brunatnego w Lützerath.

Działania takich firm jak Amazon w dziedzinach rozbudowy sztucznej inteligencji prowadzą do nadzoru nad społeczeństwem według anarchistów.

W liście zamieszczonym w Internecie autorzy określają się jako anarchiści i piszą o walce z „plądrowaniem planety” oraz „ogniem solidarności” z aktywistami okupującymi Lützerath. W tej wiosce pod Kolonią doszło do starć policji z protestującymi, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec planów budowy na tym terenie nowej kopalni węgla brunatnego.

Samochody dostawcze internetowej grupy Amazon, które zaparkowane były na firmowym parkingu w dzielnicy handlowej przy Germaniastrasse, zostały uszkodzone lub zniszczone w poniedziałek wieczorem.

Z powodu gęstego dymu, jaki wydobywał się w wyniku zniszczeń aut, sąsiednia autostrada 100 została na krótko zamknięta. Organy bezpieczeństwa państwa wszczęły śledztwo, podaje niemiecki portal rbb24.

Grupy anarchistyczne sprzeciwiają się metodom zarządzania w takich firmach jak Amazon

Jak argumentują anarchiści na jednej ze swoich stron, Amazon, jako siła napędowa tworzenia cyfrowego kapitalizmu, trwale zmienia nie tylko gospodarkę, ale także życie codzienne, zachowania społeczne, a nawet sposób myślenia. Sztuczna inteligencja i algorytmy są w stanie kontrolować i manipulować naszymi potrzebami. – Obliczenia, które można z tego wyprowadzić, już dziś kształtują to, co jutro zostanie zamienione na pieniądze – podkreślają anarchiści.

Anarchiści sprzeciwiają się zbyt daleko idącej kontroli sztucznej inteligencji nad konsumentami

- Dysponując szeroką gamą produktów oraz infrastrukturą technologiczną, firma wdziera się w coraz to nowe dziedziny życia, aby zaspokoić swój nienasycony głód danych. Czy to dzięki oprogramowaniu inwigilacyjnemu Amazon Ring, które działa jak wszechwidzące oko strzegące własności bogatych i – teraz instalowane także w pojazdach – poddaje otoczenie ciągłemu monitoringowi. Poprzez asystentkę głosową Alexę, która czai się, jako uszy sztucznej inteligencji, w salonach i sypialniach i jest świadkiem nawet najbardziej intymnych chwil. Za pomocą programów do rozpoznawania twarzy i czujników, które mają interpretować emocje i kierować klientów przez sklepy samoobsługowe Amazon Go. Czy też z różnymi osiągnięciami w dziedzinie zdrowia i biotechnologii, aby uchwycić wszystko, co fizyczne i podzielić to na liczby. Amazon wie, że każdy, kto ma do dyspozycji duże ilości informacji i danych i potrafi przełożyć teraźniejszość na wymiary matematyczne, ma również moc wpływania na przyszłość – twierdzą osoby, które przyznały się do zniszczenia samochodów Amazona.