Specjalna Izba Sądowa Kosowa: aresztowano podejrzanego Saliha Mustafę

Specjalna Izba Sądowa Kosowa (KSC) z siedzibą w Hadze poinformowała w czwartek, że na jej polecenie prokuratorzy aresztowali w Kosowie podejrzanego Saliha Mustafę, który jest teraz przewożony do Holandii.

Mustafa, który będzie pierwszym podejrzanym w areszcie, był wysokim rangą dowódcą albańskiej partyzantki Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) w czasie konfliktu w Kosowie w latach 1998-99.

KSC przekazała w krótkim oświadczeniu, że potwierdza, iż wydano akt oskarżenia przeciwko Mustafie, aczkolwiek nie podała, jakie zarzuty mu postawiono. "Pan Mustafa jest przenoszony do placówek zatrzymania Specjalnej Izby Sądowej Kosowa w Hadze i bez zbędnej zwłoki stawi się przed sędzią przygotowawczym".

Do tej pory nie doszło do skazania żadnej ze znaczących postaci UCK. Kilku młodszych członków tej partyzantki zostało skazanych przez działający do 2017 r. w Hadze Międzynarodowy Trybunał Karny ds. dawnej Jugosławii i wsadzonych do więzienia za zbrodnie wojenne w Kosowie.

Utworzona w 2015 r. Specjalna Izba Sądowa Kosowa (Kosovo Specialist Chambers) jest specjalnym sądem, finansowanym przez UE i złożonym z sędziów międzynarodowych, ale będącym organem kosowskiego wymiaru sprawiedliwości. Ma jurysdykcję w sprawach zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i innych przestępstw, których dopuszczono się między 1 stycznia 1998 r. a 31 grudnia 2000 r., w czasie wojny w Kosowie i wkrótce po niej, głównie na Serbach, Romach i Albańczykach przeciwnych UCK. Siedzibę sądu umiejscowiono w Hadze, by chronić świadków.

Serbia toczyła brutalną wojnę z bojownikami z Kosowa, która zakończyła się po przeprowadzeniu przez NATO 78-dniowej kampanii nalotów na Serbię. Kosowo było po zakończeniu konfliktu zarządzane przez Misję Tymczasowej Administracji ONZ (UNMIK) przez dziewięć lat, zanim ogłosiło niepodległość w lutym 2008 roku. Większość krajów zachodnich uznaje państwowość Kosowa, ale nie Serbia, ani Rosja.