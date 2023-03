Śpią na gazie, a i tak cierpią przez jego niedobór

Uzbekistan, który ma 14. największe złoża gazu na świecie, boryka się z potężnymi niedoborami surowca. W tle niejasne powiązania z rosyjskimi oligarchami.

Uzbekistan ma 14. największe potwierdzone złoża gazu na świecie. Powinny być wystarczające do pokrycia zapotrzebowania krajowego i ewentualnego eksportu nadwyżek za granicę, w tym głównie do Chin.

Tymczasem zima obnażyła zaskakującą rzeczywistość: gazu w tym środkowoazjatyckim kraju jest za mało. Gaz i ropa odpowiadają za 97 proc. produkcji energii elektrycznej, więc Uzbecy marzną w niedogrzanych i ciemnych mieszkaniach.

W konsekwencji Taszkent został zmuszony do 90-proc. ograniczenia eksportu surowca do Państwa Środka. Jego wolumen spadł z 10 do 1 mld m. sześc.

Wszystkiemu winny jest system cen regulowanych i uzależnienie od mało transparentnych powiązań z oligarchami bliskimi Rosji.

Niebezpieczne związki surowcowego biznesu Uzbekistanu

Od śmierci prezydenta Islama Karimowa i przejęcia najwyższego urzędu w państwie przez Szawkata Mirzijojewa, ponowne włączenie Uzbekistanu do wyłącznej strefy swoich wpływów stało się priorytetem centralnoazjatyckiej polityki Kremla. Nowy prezydent, zdecydowanie bardziej otwarty na budowanie relacji międzynarodowych, preferował jednak wielowektorową politykę zagraniczną. Znaczącą pozycję zajmowały w niej - obok Rosji - Chiny, Unia Europejska i Stany Zjednoczone.

Tradycyjnie jednak przyczółkiem dla budowania wpływów rosyjskich stał się sektor energetyczny. Jeszcze za rządów prezydenta Karimowa podpisano szereg kontraktów na badania i wydobycie surowców energetycznych z rosyjskimi firmami, głównie z Gazpromem. Taka sytuacja nie była niczym zaskakującym, bowiem wszystkie poradzieckie republiki były w latach 90. uzależnione gospodarczo od Moskwy, której firmy w dodatku zdominowały regionalny rynek surowców energetycznych.

Relacje te były też akceptowane po 2016 r., czyli po przejęciu władzy przez nowego prezydenta. Jedną z pierwszych jego decyzji odnoszących się do sektora gazowego było powołanie spółki joint venture Natural Gas-Stream, której udziałowcami zostały Uzbekneftegazu i Gazprom, a która otrzymała prawa do wydobycia gazu z uzbeckich złóż. To właśnie ta spółka została wykonawcą programu rozwoju rynku gazowego, na który Taszkent przeznaczył 3,9 mld dol. Środki te zostały pozyskane z Gazprombanku i w marcu 2017 r. ruszyła realizacja programu.

Formalnie zdominowany przez własność państwową gazowy biznes w Uzbekistanie w ostatnich latach znalazł się jednak w strefie wpływów nieformalnych powiązań polityczno-biznesowych, w których istotną rolę odgrywali rosyjscy oligarchowie. Taszkent zdawał się nie zauważać rodzącego się niebezpieczeństwa dla energetycznej stabilności republiki, choć jak informuje Radio Ozodlik, już trzy lata temu administracja prezydenta Mirzijojewa była przed tym ostrzegana w międzyresortowym poufnym raporcie.

Rozwój rynku gazowego i ambitne plany Taszkentu wzbogacenia się na eksporcie gazu spowodowały, że władze patrzyły przez palce na włączenie się do gazowego biznesu rosyjskich oligarchów powiązanych z Kremlem. Ostatnie trzy lata nacechowane były nieskrępowanym pozyskiwaniem lukratywnych kontraktów na eksploatację uzbeckich pól gazowych i złóż roponośnych, przetwórstwa surowca i kontroli nad eksportem.

Tajemnicze inwestycje, o których nikt nie chce wiedzieć

Dziennikarskie śledztwo Radio Free Europe/Free Liberty we współpracy z zespołem prof. Kristiana Lassletta z University of Ulster ujawniło silne powiązania uzbeckiego biznesmena Bachtiora Foziłowa z byłymi głównymi urzędnikami uzbeckiej służby bezpieczeństwa. Do tego grona należą m.in. Rawszan i Erkin Ubajdulejewowie, synowie byłego pułkownika Służby Bezpieczeństwa Państwa (SBP) Umara Ubaidulajewa oraz Szarif Inojatow, syn zdymisjonowanego w 2018 r. szefa SBP Rustama Inojatowa.

Dzięki tym powiązaniom Foziłow uzyskał kontrolę nad firmami budowlanymi i wiertniczymi zaangażowanymi w prezydencki program rozwoju sektora gazowego poprzez założoną w Pradze spółkę Eriell, powiązaną z rosyjskimi gigantami Gazpromem, Rosnieftem i Novatekiem. W międzyresortowym raporcie znalazła się informacja o tych powiązaniach i wyśrubowanych kosztach, jakie firmy te naliczały za swoje usługi. Przykładowo, analiza zawarta w raporcie wykazała zawyżenie kosztów przez jednego z głównych wykonawców Eriell Group o 400 mln dol.

Władze nie podjęły jednak żadnych kroków, by zahamować ten proceder. I to pomimo tego, że ceny przedstawiane przez firmy państwowe były zdecydowanie niższe. Dodatkowo okazało się, że sieć magazynów gazu znalazła się w olbrzymiej części w rękach rosyjskiego biznesmena Gienadija Timczenki, obecnie znajdującego się na liście osób objętych unijnymi i amerykańskimi sankcjami. Partnerem biznesowym Foziłowa jest też Kirył Matwiejew, syn wiceprezesa Gazpromu i prezesa zarządu Eriell Group Aleksego Matwiejewa, również znajdującego się na liście sankcyjnej.

Dwuznaczna rola prezydenta Uzbekistanu wobec nieprawidłowości. Działania spóźnione i połowiczne - w tle miliardy dolarów

Niejasna pozostaje rola prezydenta Mirzijojewa, choć bez wątpienia miał on świadomość nieprawidłowości przy realizacji programu gazowego, o czym świadczą prezydenckie dekrety i inne dokumenty przyznające prawa do wydobycia surowców firmom z siedzibami na Cyprze, w Chinach, Malezji, Singapurze i Wielkiej Brytanii. Nie ulega wątpliwości, że stanowią one narzędzia wpływu Gazpromu, który Kreml przez lata wykorzystywał do uzyskiwania wpływów w różnych krajach.

Dopiero pogłębiający się kryzys gazowy i konieczność bolesnego dla budżetu ograniczenia eksportu skłoniły prezydenta do aktywizacji w styczniu 2023 r. Służby Bezpieczeństwa Państwa. Mirzijojew powierzył jej śledztwo w sprawie potencjalnych nieprawidłowości przy realizacji programu. Przy okazji zdymisjonował też grupę wyższych urzędników pod zarzutem wywołania kryzysu gazowego. Nadal jednak swoje stanowiska piastują minister energetyki i szef państwowego koncernu Uzbekneftegaz.

Trudno więc nie odnieść wrażenia, że działania prezydenta są nie tylko spóźnione, ale również połowiczne i w istocie nie mają na celu ani ujawnienia i ukarania faktycznych winnych sytuacji energetycznej w kraju, ani rozbicia sieci szkodliwych i niebezpiecznych powiązań biznesowo-politycznych. A w grze jest realizacja kolejnych 35 projektów gazowych o łącznej wartości 40 mld dol.

Brak transparentności procedur, eliminacja konkurencji czy zawyżanie cen sprawiły, że wiele spośród tych projektów budzi wątpliwości. Eksperci z izby rewizyjnej, państwowych firm wydobywczych i komitetu geologicznego zgłosili poważne zastrzeżenia do 28 z nich.

Nie wiadomo, jak zareaguje na te rewelacje rząd. Pogłębiająca się „dziura” między podażą a popytem powinna jednak skłonić władze do szybkiej rewizji programu gazowego. W przeciwnym razie dalsze problemy mogą skończyć się wybuchem społecznego niezadowolenia.

Na razie minister energetyki wydał oficjalne oświadczenie, że „chwilowe problemy" są wynikiem zmniejszenia wydobycia przez Uzbekneftegaz, spadku poziomu rezerw i „wypadków” na polach gazowych.

Czy Uzbekistan zapewni sobie bezpieczeństwo energetyczne?

Wydaje się, że to jednak tylko symptomy, a nie źródło problemu. Ważną przyczyną kryzysu jest zmniejszające się wydobycie spowodowane urzędową regulacją cen na rynku gazowym. Ponieważ ceny nie pokrywają rozdmuchanych kosztów przygotowania złóż i wydobycia, firmy nie są zainteresowane niedochodową produkcją na rynek wewnętrzny.

Należy też wspomnieć, że według raportu Boston Consulting Group zmonopolizowanie napraw sprzętu wiertniczego przez cypryjską spółkę C.E. Civil Engines, należącą do wspomnianego Erkina Ubajdulajewa, doprowadziło w latach 2016-19 do notorycznego przekraczania terminów napraw, co skutkowało stratami w wydobyciu gazu na poziomie ponad 11 mld m. sześc.

Kryzys na uzbeckim rynku gazowym powinien skłonić prezydenta i jego administrację do dokonania zmian zarówno w strukturze własności, jak i uregulowaniach prawnych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że próba urynkowienia cen gazu, zwłaszcza dla odbiorców indywidualnych, oznaczałaby wzrost społecznego niezadowolenia i osłabienie pozycji Mirzijojewa. Co prawda do kolejnych wyborów prezydenckich pozostałych jeszcze ponad trzy lata, ale podjęcie takiej decyzji może doprowadzić do destabilizacji wewnętrznej.

Rozwiązaniem byłoby więc dokonanie zmian w systemie własności. Przejęcie faktycznej kontroli nad rynkiem gazowym przez Uzbekneftegaz i powiązane z nim spółki państwowe oznaczałoby obniżenie kosztów działalności, a więc i zwiększenie opłacalności wydobycia. Ponadto w przypadku tej grupy firm celem nadrzędnym powinno być kierowanie się interesem społecznym, a więc zysk nie powinien być kluczowym kryterium działalności. Do rozważenia pozostaje też sprawa dopłat budżetowych do gazu dostarczanego do gospodarstw domowych - w tym przypadku nie trafiłyby one do kieszeni prywatnych firm powiązanych z Kremlem.

Kreml jest tu potężny i dobrowolnie nie zrezygnuje z profitów. Uzbeckie władze muszą szukać politycznego balansu

Jednak ewentualna zmiana w strukturze własnościowej jest dużym wyzwaniem. Oznaczałaby naruszenie interesów rosyjskich i uzbeckich oligarchów. Przypomnijmy, że dwie spółki Foziłowa, Eriell i Enter Engineering, są powiązane z Gazpromem i moskiewską AMG Consulting, za którą stoi Timczenko, były szef Novateku. A to one otrzymały kontrakty o łącznej wartości 23 mld dol.

Kreml zapewne nie odda łatwo swojej zdobyczy. Choć jest osłabiony sankcjami i międzynarodową izolacją, to jednak w Azji Centralnej ciągle jest potężny. Teoretycznie Mirzijojew może wykorzystać zachodnie sankcje nałożone na rosyjskich oligarchów, by przejąć ich udziały, ale w praktyce są oni głęboko schowani w cieniu fasadowych firm, za wielopoziomowymi, trudnymi do wyśledzenia powiązaniami. Taki ruch mógłby też być negatywnie odebrany w Pekinie, który sankcje żywiołowo krytykuje.

Z kolei powołanie się na nieprawidłowości w procesie kontraktowania wykonawców, by unieważnić przetargi, mogłoby wyciągnąć na światło dzienne udział w nich prezydenta i jego najbliższego otoczenia. A to ponownie odbiłoby się niekorzystnie na społecznym wizerunku Mirzijojewa i mogłoby oznaczać turbulencje w kraju.

Ta trudna dla Uzbekistanu sytuacja wymaga przede wszystkim politycznej woli przeprowadzenia zmian i rozwagi w stawianiu kolejnych kroków. Zbliżenie Taszkentu do Waszyngtonu i Brukseli wzmacnia uzbecką pozycję przetargową wobec Kremla. To z kolei znacznie zawęża Rosji pole manewru w przypadku podjęcia decyzji przez Mirzijojewa o wyrugowaniu rosyjskiego kapitału z gazowego biznesu.

Z drugiej strony Uzbekistan musi zadbać o zachowanie balansu w polityce zagranicznej między Zachodem a Chinami, dopuszczenie do zbyt silnych wpływów Waszyngtonu i Brukseli może ochłodzić relacje z Pekinem, a to z kolei może zachęcić Pekin do wsparcia Moskwy.

Dlatego optymalnym rozwiązaniem wydaje się pozyskanie wsparcia Zachodu dla zmian na rynku gazowym, jako elementu walki z korupcją i zapewniania transparentności procesów gospodarczych przy jednoczesnym pozyskaniu przychylności Państwa Środka. W tym drugim przypadku kluczowe znaczenie może mieć silna pozycja republiki w nowym systemie dystrybucyjnym Chin - przypomnijmy o sieci kolejowej Chiny-Kirgistan-Uzbekistan i korytarzu transportowym Kazachstan-Iran - oraz wznowienie dostaw gazu po atrakcyjnych cenach.

