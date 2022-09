Splot negatywnych wydarzeń w Kazachstanie. Swoje robi też Rosja

Sytuacja kazachskiego rolnictwa pogarsza się od dwóch lat, a obecny splot negatywnych wydarzeń może doprowadzić do katastrofy żywnościowej.

W zeszłym roku ciosem w produkcję rolną Kazachstanu była susza, która obniżyła plony zbóż i doprowadziła do masowego wybijania inwentarza. Choć władze uruchomiły wówczas dostawy z rezerw zbóż, by ograniczyć straty rolników, to działania te były zdecydowanie spóźnione. Dodatkowo spowodowały znaczne uszczuplenie zmagazynowanych zasobów.

W tym roku sytuacja rolników w republice uległa nieznacznej poprawie dzięki obfitym opadom deszczów w okresie wiosennym. Trzeba jednak pamiętać, że do odbudowania liczebności stad potrzeba co najmniej kilku lat, a okresowe niedobory wody pitnej nie sprzyjają wzrostowi produkcji zbóż.

Ponadto w wyniku wojny w Ukrainie i popandemicznego wzrostu gospodarczego znacząco wzrosły koszty produkcji rolnej - paliwa, energii i nawozów.

W Kazachstanie rośnie produkcja zbóż, ale rosną też problemy ze zbytem

Pomimo dostrzegalnych problemów kazachskie ministerstwo rolnictwa informuje o spodziewanych zbiorach na poziomie 13-13,5 mln ton, co oznacza wzrost o co najmniej 15 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Na tych optymistycznych danych cieniem kładzie się jednak obawa hodowców o napływ tańszego zboża z Rosji. Od kwietnia Moskwa praktycznie całkowicie zablokowała eksport zbóż, również do państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W tej sytuacji niepewne poziomu zbiorów kazachskie ministerstwo rolnictwa ograniczyło eksport mąki do końca września do 550 tys. ton.

W międzyczasie okazało się, że zbiory będą wystarczające do całkowitego zaspokojenia krajowego popytu i corocznego eksportu nadwyżek. Jednocześnie od 1 lipca Rosja uchyliła embargo na eksport swoich zbóż i mąki.

Decyzja Kremla była podyktowana po części dążeniem do utrzymania rynków zbytu w Azji, a po części pozyskaniem przychylności państw z tego regionu, które tradycyjnie były odbiorcą zboża z Rosji i Ukrainy. W tej sytuacji szacowany na ok. 7 mln ton eksport kazachskiego zboża i mąki może zostać ograniczony, bowiem Moskwa dąży do bezpośredniego dostarczania swoich produktów z pominięciem Kazachstanu, który do tej pory importował rosyjskie nadwyżki i reeksportował je na rynki Azji.

Konsekwencją nowej strategii Rosji może być więc niższa cena płodów rolnych i znaczące obniżenie opłacalności produkcji w Kazachstanie. Już po lipcowym ogłoszeniu przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa rekordowych zbiorów na poziomie co najmniej 90 mln ton, ceny skupu zbóż w Kazachstanie spadły o 17 proc. Dodatkowym problemem jest nielegalny import z Rosji, którego wielkość szacuje się na 1,2 mln ton (wzrost o 50 proc. w porównaniu do 2021).

Tańsze zboże z Rosji, zwłaszcza to nielegalnie importowane (bez certyfikatów eksportowych), znajduje natychmiast nabywców w sąsiednim Uzbekistanie i Turkmenistanie oraz Afganistanie. To z kolei ogranicza rynek zbytu dla kazachskiej produkcji i reeksportu (Rosja zobowiązała się do odsprzedaży części nadwyżek Kazachstanowi). Straty kazachskiego sektora rolnego są szacowane na co najmniej 400 mln dolarów.

Władze w Nur-Sułtan nie mają możliwości ani ograniczenia szarej strefy, ani zapewnienia rentowności produkcji rolnej na dotychczasowym poziomie, uwzględniając wzrost kosztów. Jedynym doraźnym rozwiązaniem jest interwencyjny skup nadwyżek po gwarantowanej cenie, ale taką akcją nie zostanie na pewno objęta cała nadwyżka produkcji, której nie da się sprzedać w kraju ani wyeksportować. Kazachski Związek Producentów Zbóż domaga się od rządu natychmiastowego wprowadzenia całkowitego zakazu przewozu zbóż przez granicę kazachską, co automatycznie znacznie ograniczyłoby przemyt. Władze póki co nie podjęły żadnych decyzji w tej sprawie.

Wciąż trudna sytuacja hodowców bydła. Barierą okazały się rosnące koszty energii, paliw i paszy

Bezprecedensowe straty hodowców bydła spowodowane suszą i wspomnianą spóźnioną reakcją władz centralnych, zdają się nie mieć końca. Choć w tym roku wciąż odnotowywane są niedobory wody, to nie stanowi to dużego zagrożenia dla znacznie uszczuplonych liczebnie stad. Aby pomóc farmerom rząd uruchomił specjalne pożyczki z Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki którym odtwarzanie stad miało być tańsze, a więc i szybsze.

Barierą rozwojową okazały się jednak szybko rosnące koszty energii, paliw i paszy, które praktycznie zablokowały zwiększanie pogłowia. Należy bowiem pamiętać, że hodowla rogacizny jest czasochłonna, a więc zwrot poniesionych nakładów i ewentualny zysk są odroczone w czasie czasem o kilka lat. W warunkach niestabilnych kosztów produkcja staje się bardzo ryzykowna, bowiem nie gwarantuje zysku, a ponadto całkiem realna staje się sytuacja, gdy przychody z bieżącej sprzedaży nie wystarczą na pokrycie kosztów dalszej hodowli.

Jakby tych problemów było mało na sile przybiera epidemia pryszczycy, choroby śmiertelnej dla bydła. Największe ognisko epidemii zarejestrowano w północnej części regionu Akmoły. Walka o uratowanie stad wiąże się z dodatkowymi kosztami zakupu szczepionek. Jednocześnie zadłużeni farmerzy nie mogą sprzedać mięsa, a więc i spłacać rat od zaciągniętych pożyczek.

W tej sytuacji zaskakująca jest bierność władz, które nie są skore do wypłaty odszkodowań, a pokrycie strat z tytułu padłych zwierząt jest możliwe tylko z ubezpieczenia. Problem w tym, że tylko nieliczni rolnicy je wykupują. Władze powołują się na wyniki badań weterynaryjnych padłych zwierząt, w których nie wykryto pryszczycy, a jedynie niegroźne dla życia infekcje.

Niechęć władz do ogłoszenia epidemii może wynikać z obawy przed załamaniem eksportu kazachskiej wołowiny. Taka sytuacja miała miejsce w styczniu tego roku, gdy epidemię pryszczycy ogłoszono w regionie karagandzkim. Wówczas Rosja, największy odbiorca kazachskiej wołowiny, czasowo zablokował jej import z tego kraju.

Warto dodać, że w sierpniu przedsiębiorstwa przetwórstwa wołowiny i jagnięciny otrzymały certyfikaty eksportowe umożliwiające sprzedaż swoich produktów w Arabii Saudyjskiej. Konsekwencją epidemii śmiertelnej dla bydła pryszczycy (choć nie jest ona groźna dla człowieka) może być więc utrata tego nowego rynku zbytu, a do tego władze nie chcą dopuścić.

Czy eksport do Unii Europejskiej złagodzi skutki kryzysu dla kazachskiego rolnictwa?

Problemy kazachskiego rolnictwa są modelowym przykładem splotu okoliczności, które doprowadzają do kryzysu w tym sektorze gospodarki. Podobne przyczyny (gwałtowny wzrost kosztów produkcji, niedobory wody) w różnym stopniu determinują sytuację rolnictwa w innych państwach, również wysoko rozwiniętych.

Władze kazachskie zachowują się zaskakująco biernie w tej sytuacji, praktycznie nie podejmując żadnych działań, których celem byłaby poprawa warunków produkcji rolnej. Spodziewany spadek konkurencyjności kazachskiego zboża na rynku azjatyckim powinien skłonić Nur-Sułtan do jak najszybszego przekierowania strumienia produkcji na te rynki zbytu, które cechuje wyższa elastyczność cenowa popytu oraz zagrożenie brakiem zaspokojenia podaży na skutek zablokowania importu zbóż z Rosji i jego ograniczenia z Ukrainy.

Takim rynkiem jest oczywiście Unia Europejska. Faktem jest, że według danych kazachskiego Narodowego Biura Statystycznego do końca lipca eksport zbóż na obszar Wspólnoty wzrósł ponad trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu 2021. Głównymi odbiorcami są Włochy (324 tys. t), Łotwa (15.4 tys. t) i Polska (13.2 tys. t). Wciąż jednak udział europejskiego rynku w kazachskim eksporcie zbóż jest nieznaczny i jego zwiększenie powinno być priorytetem dla władz republiki.