Spór o projekt rezolucji PE dot. mechanizmu warunkowości

Europosłowie PiS krytykują projekt rezolucji PE dot. mechanizmu warunkowości. Europoseł Kosma Złotowski (PiS) uważa, że jest dowodem na to, iż PE chce być dominującą władzą w UE. Projektu broni europoseł Andrzej Halicki (PO), wskazując, że powstał, aby rozwiązać problem prawny dot. stosowania mechanizmu.

Autorzy projektu rezolucji ubolewają, że "Komisja nie odpowiedziała na wnioski Parlamentu do dnia 1 czerwca 2021 r. i nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE".

Przypominają, że zgodnie z art. 5 rozporządzenia w sprawie warunkowości "Komisja sprawdza, czy przestrzegano obowiązującego prawa i, w razie potrzeby, podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony budżetu Unii". Podkreślają też, że "sytuacja w zakresie poszanowania zasad praworządności w niektórych państwach członkowskich uzasadnia natychmiastowe zastosowanie rozporządzenia w sprawie warunkowości".

Pod projektem podpisali się przedstawiciele grup w PE: Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy.

Europoseł Kosma Złotowski (PiS) przypomina, że Komisja Europejska otrzymała w zeszłym roku instrument kontroli wydawania środków i decydowania czy trafią one do państw członkowskich czy nie.

"Sprawą Komisji jest to, czy ten instrument wykorzysta. Póki co Komisja nie uznała, że są jakiekolwiek powody do skorzystania z tego mechanizmu. Sam ten mechanizm ma być poddany ocenie TSUE. Jeżeli TSUE nie zechce go ocenić w takim terminie jak autorzy tej rezolucji chcą, to możemy się pewnie spodziewać kolejnej rezolucji o powołaniu nowego TSUE, takiego który będzie orzekał pod dyktando polityczne Parlamentu Europejskiego" - powiedział Złotowski.

"Jest to rezolucja niebezpieczna ponieważ pokazuje nastroje większości posłów do PE, które są takie, aby to Parlament był dominującą władzą w Unii Europejskiej. Nie tak była skonstruowana UE" - dodał Złotowski.

Europoseł Patryk Jaki (PiS) uważa, że autorzy projektu w rezolucji wprost wzywają do zabrania Polsce środków z Funduszu Odbudowy. W jego opinii projekt kwestionuje pozatraktatowo uprawnienia państwa w kwestiach ustawodawczych, których UE sobie nie życzy.

"Nowy element to są groźby. Rezolucja jest skonstruowano w taki sposób, że jeśli nie ukarze się Polski i nie zabierze się jej pieniędzy, to PE zobowiązuje szefa PE po pierwsze, do napisania skargi do TSUE na bezczynność Komisji Europejskiej, a po drugie, do złożenia wniosku o wotum nieufności dla całej Komisji. To się wpisuje w bardzo znaną w Polsce historię targowicy, czyli apelowania o interwencję z zewnątrz, zabieranie Polsce suwerenności, zabieranie Polsce pieniędzy. Niestety, polscy posłowie, inspirując tę rezolucję, w tę haniebną tradycję się wpisują" - powiedział.

Szef delegacji PO-PSL Andrzej Halicki broni z kolei projektu rezolucji. "Rezolucja powstała z inicjatyw innych grup, niż EPL. Nie prawdą jest, że ktokolwiek z polskich parlamentarzystów był zaangażowany w jej zainicjowanie. Jej cel polega na sporze prawnym, który dotyczy mechanizmu praworządności, który został zaskarżony. Dotyczy to tego, czy w trakcie zaskarżenia ten mechanizm funkcjonuje, czy też nie. (...) Chodzi o to, aby Komisja Europejska w tym sporze nie była bierna, aby w tym sporze nie było niejasnych kwestii. Komisja powinna wyjaśnić w możliwie szybkim terminie z TSUE prawne podstawy funkcjonowania mechanizmu praworządności. (...) Mechanizm praworządności jest po to, aby chronić pieniądze z budżetu UE. Zagrożone mogą się czuć tylko te rządy, które nie są uczciwie, które operują środkami nietransparentnie, bądź niezgodnie z przeznaczeniem, już nie mówiąc o ewentualnej korupcji" - powiedział.