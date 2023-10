Sportowa demonstracja siły. Tak Indie prężą muskuły

Mistrzostwa świata w krykiecie - nowa infrastruktura i sukces sportowy - na który gospodarze bardzo liczą – maja unaocznić wschodzącą siłę Indii.

W Indiach rozpoczęły się mistrzostwa świata w krykiecie, dyscyplinie dla nas egzotycznej, ale w państwach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów mającej status podobnie kultowy, jak w Europie piłka nożna.

Pod względem ilości widzów ustąpią zapewne jedynie mistrzostwom świata w futbolu.

Mają one też duże znaczenie gospodarcze, marketingowe i polityczne, zwłaszcza dla kraju-gospodarza, rządzonego charyzmatycznie przez premiera Narendrę Modiego i koalicję pod wodzą Partii Ludowej (BJP).

Afganistan, Australia, Bangladesz, Anglia, Indie, Nowa Zelandia, Pakistan, RPA, Sri Lanka i Niderlandy. Obecność tej ostatniej drużyny w tak doborowym towarzystwie najlepszych dziesięciu ekip globu jest pewnym zaskoczeniem. Od 5 października do 19 listopada rywalizują o tytuł mistrza świata. W czasach telewizji i internetu pojedyncze mecze zostały skrócone do 7,5 godziny i rozgrywane będą tylko jednego dnia. Dla koneserów dyscypliny taki pośpiech to ciągle zbyt daleko posunięty kompromis z nowoczesnością – pierwszoklasowe pojedynki trwają cztery dni, zwykle po sześć godzin dziennie.

Kultowa dyscyplina sportu dla państw Brytyjskiej Wspólnoty Narodów

Krykiet, bo o tej dyscyplinie mowa, jest namiętnością milionów ludzi na Wyspach Brytyjskich i w Azji Południowej, w tym setek milionów w Indiach. Jak napisał przed prawie czterema dekadami w swojej książce „Tao krykieta” Ashis Nandy, „krykiet to indyjska gra przez przypadek wynaleziona przez Anglików”. Jego argument, że jest to sport, którego powolność najlepiej pasuje do wiejskiego stylu życia właściwego subkontynentowi, coraz bardziej wydaje się nietrafiony w szybko urbanizujących się Indiach.

Dalej jednak jest to namiętność, łącząca wszystkie stany, religie, języki i kasty tego niezwykle zróżnicowanego państwa. W tym roku organizatorzy szacują, że w samych Indiach na ekranach telefonów i telewizorów mecze śledzić będzie ponad 700 milionów ludzi, co drugi mieszkaniec.

Władza i pieniądze w krykiecie stopniowo przesuwają się w kierunku Oceanu Indyjskiego

Wraz z popularnością krykieta w Indiach rośnie także ciastko medialno-reklamowe. Prawa do reklam w czasie turnieju wedle brytyjskiego The Economist warte będą w sumie równowartość prawie 264 mln dolarów, czyli o niemal połowę więcej niż w czasie poprzedniej, angielskiej edycji turnieju w 2019 r. Zresztą prawa telewizyjne do transmisji ligi indyjskiej na 5 lat zostały ostatnio sprzedane za sumę równą 6 mld dolarów. Angielskie rozgrywki warte są tylko 65 proc. tej sumy. Nic dziwnego, że dwóch z ostatnich przewodniczących Międzynarodowej Rady Krykieta (ICB) było Indusami. Wyspy, kolebka dyscypliny, muszą pogodzić się więc z faktem, że władza i pieniądze w tym sporcie stopniowo przesuwają się w kierunku Oceanu Indyjskiego.

Znaczenie rozpoczętej rywalizacji już jest porównywane do pekińskiej olimpiady z 2008 r., która miała pokazać potęgę Chin. Podobnie w tym roku nowa infrastruktura i sukces sportowy - na który gospodarze bardzo liczą – ma unaocznić wschodzącą siłę Indii.

Premier Modi ma w tym także swój wewnątrzpolityczny interes. Doceniając społeczne znaczenie krykieta, dba o to, by w stanach indyjskich rządzonych przez BJP jej funkcjonariusze kontrolowali również związki krykieta. Syn prawej ręki premiera, Jay Shah, rządzi federacją narodową.

Sukces organizacji turnieju i ewentualne trzecie zwycięstwo Indii w historii mistrzostw świata może pomóc rządzącej partii w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A jeśli w tym roku się nie uda, to następne mistrzostwa Indie zorganizują wraz z Bangladeszem już w 2031 r.