Spotkanie Bidena i Xi coraz bliżej?

USA i Chiny zgodziły się współpracować w kierunku organizacji spotkania prezydenta USA Joe Bidena i przywódcy Chin Xi Jinpingiem.

Miałoby dojść (do skutku) w przyszłym miesiącu podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w San Francisco - poinformowała agencja Reuters, powołując się na anonimowych urzędników amerykańskiej administracji.

W USA po raz pierwszy od 2018 roku gościł minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi. W trakcie trzydniowej wizyty w Waszyngtonie spotkał się z Bidenem, a także z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'em Sullivanem.

Rozmowy te Biały Dom określił jako "dobrą okazję" do utrzymania otwartych linii komunikacyjnych między dwoma największymi rywalami geopolitycznymi. Według Reutersa główni doradcy Bidena poruszyli kluczowe obawy Waszyngtonu: potrzebę przywrócenia kanałów wojskowych między obydwoma krajami, działania Pekinu na Morzu Wschodnim i Południowochińskim, kwestię Tajwanu, praw człowieka oraz przypadki Amerykanów przetrzymywanych w Chinach.

Doszło także do "szczerej wymiany zdań" pomiędzy Blinkenem i Wangiem na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie.

"Przygotowujemy się do takiego spotkania" - potwierdzili amerykańscy urzędnicy, odnosząc się do spotkania Bidena z Xi. "Oczywiście chińscy przywódcy często potwierdzają to publicznie znacznie bliżej terminu rozmów, więc pozostawię stronie chińskiej ustalenie, czy i kiedy ogłoszą to" - powiedział jeden z nich.

Reuters zaznacza, że w czwartek Wang powiedział Blinkenowi, że oba kraje mają szereg odmiennych zdań w wielu kwestiach i potrzebują "pogłębionego" i "kompleksowego" dialogu, aby ograniczyć nieporozumienia i ustabilizować relacje. "Nie tylko powinniśmy wznowić dialog, powinien on być dogłębny i kompleksowy" - mówił Wang.