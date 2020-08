Spotkanie Ministra Jacka Czaputowicza z Sekretarzem Stanu USA Mikie’m Pompeo (komunikat)

MSZ informuje:

MSZ informuje:

- Dzisiejsze spotkanie - w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej - ma wymiar nie tylko symboliczny, ale także praktyczny. Pokazuje, że nasze kraje łączy bowiem tak historia, jak teraźniejszość i przyszłość. - powiedział dziś minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas spotkania z szefem dyplomacji Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie Ministra Czaputowicza z Sekretarzem Stanu USA M. Pompeo

Podczas rozmowy w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich szefowie dyplomacji Polski i USA omówili możliwości pogłębienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, jak również współpracy gospodarczej i energetycznej.

Minister Czaputowicz podkreślił, że - Polska postrzega silne więzi transatlantyckie jako kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kontynentu. W sposób szczególny cenimy sobie polityczne i militarne zaangażowanie USA w Europie. Strategiczne znaczenie ma zaangażowanie USA we wzmacnianie zdolności odstraszania i obrony NATO, w tym także na flance wschodniej Sojuszu.

Minister wyraził także zadowolenie, że - lista obszarów bliskiej współpracy naszych państw stale się poszerza. Poza wzmocnieniem więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi pracujemy intensywnie nad uzgodnieniami dot. udziału strony amerykańskiej w rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej. Zacieśniamy także współpracę na rzecz wdrażania bezpiecznych rozwiązań technologicznych związanych z sieciami telekomunikacyjnymi następnej generacji.

W trakcie spotkania, omówiono wspólne projekty, jak zaangażowanie USA w Inicjatywę Trójmorza, Proces Warszawski, oraz współpracę w ramach Sojuszu na rzecz zapewnienia wolności religii i wyznania. Warszawa gościć będzie jesienią bieżącego roku Międzynarodową Konferencję na rzecz wolności religii lub wyznania.

Szefowie polskiej i amerykańskiej dyplomacji odnieśli się do aktualnej sytuacji po wyborach prezydenckich na Białorusi. Minister podkreślił, że - pacyfikacja powyborczych pokojowych manifestacji głęboko nas niepokoi. Apelujemy do władz Białorusi, by rozpoczęły dialog ze społeczeństwem i zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka. Minister dodał, że Polska niezmiennie wspiera suwerenność i niepodległość Białorusi, naszego ważnego sąsiada. Wyraził także nadzieję, że Białorusini znajdą sami sposób na pokojowe rozwiązanie obecnej sytuacji.

Wśród tematów rozmów ministra Czaputowicza z Sekretarzem Pompeo znalazły się również kwestie związane z bezpieczeństwem globalnym, w szczególności konflikt na Ukrainie, aktualny stan relacji z Rosją oraz Chinami.

Na zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy Sekretarz Stanu Mike Pompeo wziął udział w obchodach Stulecia Bitwy Warszawskiej. Minister Jacek Czaputowicz towarzyszył w rozmowach M. Pompeo z Prezydentem RP oraz Premierem RP.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.