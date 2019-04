Spotkanie państw UE, które najbardziej odczują brexit bez umowy

Premier Belgii Charles Michel zaprosił na środę na popołudnie przedstawicieli kilku krajów UE, w tym Francję i Holandię, które mogą najbardziej bezpośrednio odczuć wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy.

Chodzi o "spotkanie koordynacyjne", aby "przygotować się na potencjalne konsekwencje brexitu na różnych szczeblach (problemy celne, kontroli granic)" - podała w służba prasowa belgijskiego premiera.

Wśród zaproszonych są przywódcy Francji, Niemiec, Danii i Holandii - sprecyzował rzecznik prasowy premiera Frederic Cauderlier. Według belgijskiej prasy na spotkaniu mają być też przywódcy Szwecji i Irlandii.



Spotkanie ma się odbyć w środę o godz. 15.30 przed nadzwyczajnym szczytem UE w sprawie brexitu, w którym wezmą udział szefowie państw i rządów "27" oraz premier Wielkiej Brytanii Theresa May.



Nie jest pewne, czy na tym spotkaniu będzie obecna kanclerz Angela Merkel, która w środę od godz. 13 przed udaniem się na szczyt UE ma wygłosić oświadczenie w Bundestagu i odpowiadać na pytania posłów.



Belgia twierdzi, że jej gospodarka może znacznie ucierpieć w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.



Na nadzwyczajnym szczycie unijnym w środę po południu przywódcy "27" będą rozmawiać o propozycji premier Wielkiej Brytanii Theresy May opóźnienia wyjścia jej kraju ze Wspólnoty do 30 czerwca.

