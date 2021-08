Spotkanie Zełenskiego i Bidena przeniesione na 31 sierpnia

Spotkanie prezydentów Ukrainy i USA Wołodymyra Zełenskiego i Joe Bidena odbędzie się 31 sierpnia - poinformował w czwartek szef MSZ w Kijowie Dmytro Kułeba. Wcześniej podawano, że obaj przywódcy będą rozmawiać 30 sierpnia w Waszyngtonie.

Kułeba zaznaczył, że spotkanie odbędzie się w innym terminie w związku z rozszerzeniem formatu wizyty. Zełenski będzie rozmawiał z Bidenem tete-a-tete.

Zełenski uda się też do Kalifornii, by - jak zaznaczył Kułeba - pracować nad nowymi możliwościami współpracy USA i Ukrainy w sferze IT i przemyśle kosmicznym.

W lipcu Biały Dom poinformował, że Biden zaprasza Zełenskiego do Waszyngtonu na 30 sierpnia. Jak podkreślono, wizyta "potwierdzi niezachwiane wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji w Donbasie i na Krymie".

Na początku czerwca prezydent Biden powiedział prezydentowi Zełenskiemu podczas rozmowy telefonicznej, że czeka na możliwość przyjęcia go w Białym Domu latem. Sam Zełenski napisał na Twitterze, że spotkanie miało odbyć się w lipcu.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska