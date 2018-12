Sprawiedliwa transformacja energetyczna. Jak zwalczać wpływ zmian klimatu i zwiększać dobrobyt

Nie ma potrzeby wyboru pomiędzy łagodzeniem zmian klimatycznych a wzrostem gospodarczym. Dziś oczywistym jest, że rozwój technologii energii odnawialnych i dekarbonizacja gospodarki są szansą na wspólny dobrobyt - pisze dla WNP.PL Adnan Z. Amin, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

W zeszłym roku zainstalowana moc odnawialnych źródeł energii na całym świecie wzrosła o 168 gigawatów.

Rozwój 6 gigawatów mocy energetyki morskiej w Polsce może stworzyć ponad 75 000 nowych miejsc pracy i wnieść do gospodarki około 60 miliardów złotych.

Dzięki ambitnym planom przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, Polska wysyła silny sygnał do innych krajów nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej

OZE napędza transformację energetyczną

Wiatr wieje dla Polski

Tegoroczna Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu(COP24) odbywa się w Katowicach. Jest to silny sygnał dla społeczności międzynarodowej, która maokazję być świadkiem transformacji energetycznej w regionie tradycyjnie zależnym od wydobyciawęgla. Jednocześnie, to dowód na to jak ważna jest sprawiedliwa transformacja energetyczna na drodze do osiągnięcia klimatycznego „progu bezpieczeństwa”.Światowy sektor energii jest obecnie świadkiem gwałtownych i szeroko zakrojonych zmianspowodowanych bezprecedensowym rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE). W zeszłym rokuzainstalowana moc odnawialnych źródeł energii na całym świecie wzrosła o 168 gigawatów. Jest toszósty rok z rzędu, w którym ilość nowych instalacji OZE była większa od tych opartych na źródłachkonwencjonalnych, w tym węglu.Energia odnawialna napędza transformację energetyczną, która z kolei prowadzi do polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej krajów, regionów i społeczności lokalnych na całym świecie. Energia odnawialna pełni też kluczową rolę w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne, które wymagają pilnych działań.Powszechnie cytowany niedawny raport specjalny nt. Zmian klimatycznych, opublikowany przezMiędzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) wzywa do szybkiego zwiększenia udziałuodnawialnych źródeł energii w celu uniknięcia wzrostu średniej globalnej temperatury o 1,5°C i co za tym idzie, nieodwracalnych zmian klimatycznych.Polska ma ogromny potencjał do produkcji energii odnawialnej, np. z biomasy czy wiatru, a zatem jest w dobrej pozycji w tym zmieniającym się krajobrazie. Kraje, które przewodzą transformacji energetycznej będą również tymi, które czerpią największe korzyści. Podczas gdy węgiel napędzał intensywną industrializację w XVIII wieku, energia wiatrowa mogłaby stać się nowym motorem przemysłu w Polsce.Powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej i plany zainstalowania nawet 8 GW mocy w morskich farmach wiatrowych na Bałtyku do 2035 jest krokiem w tym kierunku.Budowa nowych instalacji wiatrowych przy ciągle dramatycznie spadających kosztach tej technologii ma dla Polski sens ekonomiczny. Obecnie lądowa energetyka wiatrowa jest jednym z najtańszych źródeł produkcji energii na świecie. Koszt samych turbin wiatrowych zmniejszył się o znaczące 30% od 2010 r., w czasie gdy koszt produkcji energii elektrycznej z wiatru spadł o 23 proc w skali światowej.Innowacje i przełomy technologiczne tworzą nowe możliwości wdrożenia energetyki wiatrowej i przyczyniają się do dalszego obniżania kosztów w całej branży. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) szacuje, że koszty morskiej energetyki wiatrowej mogą spaść o dodatkowe 14 proc. do 2020 r., dzięki czemu wszystkie komercyjnie dostępne technologie oparte na odnawialnych źródłach energii będą konkurencyjne cenowo wobec tych, które wykorzystują paliwa kopalne.