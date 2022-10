Sprężone powietrze ma pomóc w rozwoju OZE w Chinach

Chiny, by ograniczyć swoje emisje, inwestują nie tylko w odnawialne źródła energii, ale starają się również optymalnie wykorzystywać już wyprodukowaną energię. Służyć temu mają coraz popularniejsze systemy magazynowania energii.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Budowa systemu magazynowania energii w Zhangjiakou została ukończona pod koniec ubiegłego roku, a przyłączenie do sieci elektrycznej nastąpiło kilka miesięcy później

Zdaniem konstruktorów nowopowstały system jest największym i najbardziej efektywnym systemem tego typu na świecie z efektywnością na poziomie 70 proc.

W tym kontekście wybudowany system magazynowania energii w skali tej blisko 75 milionowej prowincji stanowi mały krok w kierunku oszczędzania surowców naturalnych. Mimo to stanowi on przykład rozwiązań, które mogą być implementowane w innych regionach Chin.

30 września br. w mieście Zhangjiakou w prowincji Hebei został uruchomiony system magazynowania energii w sprężonym powietrzu (ang. Compressed Air Energy Storage) o mocy 100 MW.

Ze strony biznesowej za projekt odpowiedzialna jest państwowa firma Zhangbei Giant Energy Company, która zainwestowała w niego według różnych źródeł od 111 do 132 mln dolarów.

Chiny budują "największy i najbardziej efektywny system z efektywnością na poziomie 70 proc.

Budowa systemu magazynowania energii w Zhangjiakou została ukończona pod koniec ubiegłego roku, a przyłączenie do sieci elektrycznej nastąpiło kilka miesięcy później. Wraz z podłączeniem do sieci rozpoczęto testy sprawności systemu. Za kwestie techniczne odpowiedzialny jest Instytut Termofizyki Inżynieryjnej Chińskiej Akademii Nauk.

Zdaniem konstruktorów nowopowstały system jest największym i najbardziej efektywnym systemem tego typu na świecie z efektywnością na poziomie 70 proc. W czasie od 4 do 6 godzin jest on w stanie zmagazynować 400 tys. KWh co przekłada się na zapewnienie energii przez jedną dobę liczbie od 40 do 60 tys. gospodarstw domowych. Pozwoli on również zaoszczędzić 42 tys. ton węgla rocznie, oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 109 tys. ton rocznie.

Technologia magazynowania energii w sprężonym powietrzu ma w Chinach duży potencjał

Jednocześnie prowincja Hebei jest w skali Chin znacznym konsumentem węgla. Według danych firmy analitycznej CEIC Data, zapotrzebowanie na ten surowiec w skali roku wynosi ponad 65 mln ton, podczas gdy jego produkcja to zaledwie ok. 40 mln ton rocznie. Poprawie bezpieczeństwa energetycznego prowincji ma służyć rozwój odnawialnych źródeł energii, a na czele tego procesu stoi miasto Zhangjiakou, którego instalacje słoneczne i wiatrowe wytwarzają, jak podaje portal Only Natural Energy, 44 TWh energii rocznie co pozwala na eksport 25 TWh do innych miejsc, w tym do oddalonego o 164 km Pekinu.

W tym kontekście wybudowany system magazynowania energii w skali tej blisko 75 milionowej prowincji stanowi mały krok w kierunku oszczędzania surowców naturalnych. Mimo to stanowi on przykład rozwiązań, które mogą być implementowane w innych regionach Chin. W momencie uruchomienia instalacji, Zhangbei Giant Energy Company rozpoczęła pracę nad kolejnymi tego typu projektami. Pierwszym w prowincji Hubei, którego moc ma sięgać 350 MW, a drugim w prowincji Shandong. Sun Siyang z Energy Research Institute of China Southern Power Grid twierdzi, że technologia magazynowania energii w sprężonym powietrzu ma w Chinach duży potencjał, jednak do prawdziwego rozwoju tej technologii może dojść jego zdaniem dzięki inwestycjom prywatnych podmiotów, a te wciąż czekają na działania rządu w kwestii nowego prawodawstwa.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym