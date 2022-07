Sprzedaż AR-15 – "broni z wyboru" amerykańskich zabójców - przynosi duże zyski

Amerykańscy producenci broni zarobili w ciągu ostatniej dekady ponad 1 miliard dolarów ze sprzedaży karabinów szturmowych klasy AR-15, wynika z dochodzenia Komisji ds. Nadzoru i Reform Izby Reprezentantów.

Wszczęła ona dochodzenie w maju po masowych strzelaninach, w których zginęło 10 osób w sklepie spożywczym w Buffalo i po śmierci 21 osób w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie. Oba ataki zostały przeprowadzone za pomocą AR-15, które komitet nazwał „bronią z wyboru” zabójców.

Komisja stwierdziła, że są one „zaprojektowane tak, aby zabić wielu ludzi tak szybko, jak to możliwe” i często sprzedawane z reklamami, które „naśladują gry wideo popularne wśród dzieci”.

Przychody ze sprzedaży tych karabinów dwu producentów wzrosły w latach 2019- 2021 mniej więcej trzykrotnie, a trzeciego - dwukrotnie.

Daniel Defense (to karabinu jego produkcji używał 18-letni strzelec w szkole w Uvalde) jeszcze w 2019 r. uzyskał za swoje wyroby ok. 40 mln dolarów, a dwa lata później ponad 120 mln dolarów, natomiast przychody Rugera wzrosły odpowiednio z 39 do ponad 103 mln dolarów. Wartość sprzedaży AR-15 firmy Smith & Wesson zwiększyła się ze 108 do 253 mln dolarów.

Zgodnie z danymi National Shooting Sports Foundation, w latach 1990-2020 wyprodukowano w USA lub sprowadzono ok. 24,4 miliona sztuk karabinów AR-15 i AK. Grupa ta szacuje również, że tylko w 2020 roku USA wyprodukowały lub importowały rekordową liczbę 2,8 miliona karabinów.

Dochodzenie w sprawie dochodów producentów broni pojawia się w czasie, gdy Demokraci w Izbie Reprezentantów naciskają na głosowanie nad ustawą zakazującą broni szturmowej, zanim za dwa tygodnie Kongres rozpocznie sierpniową przerwę, informuje Forbes. Broń szturmowa była wcześniej zakazana w całym kraju w okresie od 1994 do 2004 roku, ponadto kilka stanów wprowadziło własne ograniczenia jej sprzedaży.

National Rifle Association, jedna z największych organizacji sprzeciwiających się kontroli sprzedaży, broni argumentowała w poniedziałek, że zwolennicy ustawy „sprzedają kłamstwo". Według niej, ustawodawstwo „ani nie uwolni USA od szczególnie niebezpiecznego rodzaju broni palnej, ani nie uratuje życia", ponieważ proponowany zakaz nie robi nic, aby „ograniczyć dostęp złego aktora do praktycznie każdego rodzaju broni palnej, którą chce kupić".