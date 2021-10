Squid Game podbija światową publikę i rozbudza apetyt inwestorów

Południowokoreański serial Squid Game pojawił się na platformie Netflix 17 września i błyskawicznie zyskał popularność wśród milionów widzów. Kilka dni później był to już najchętniej oglądany serial wśród użytkowników platformy. To pierwsza produkcja z Korei Południowej, która pojawiła się na szczycie rankingu popularności Netflixa w Stanach Zjednoczonych. Koreańska fala zrodziła kolejny produkt, który napędza nie tylko rozwój kultury, ale też biznesu.

Agencja Yonhap przytacza natomiast przedstawicieli Netflixa, według których w ciągu ostatnich 5 lat działania amerykańskiej platformy w tym kraju miały przyczynić się zwiększenia przychodów lokalnej branży rozrywkowej o kwotę 4,7 mld USD. Ma być to skumulowany efekt ekonomiczny, który prowadzi m.in. do kreacji 16 tys. stanowisk. Dodatkowo na produkcjach Netflixa skorzystać miały także branże spożywcza czy modowa. Jak podsumowuje Kang Dong-han, odpowiedzialny za produkcję treści platformy na rynek koreański, do tej pory pojawiło się na niej 90 filmów, seriali i programów, które trafiły do 190 krajów na świecie.Fenomen koreańskiego serialu zastanawia dziś recenzentów filmowych na całym świecie. Wpływowi kulturowemu towarzyszy także znaczący efekt gospodarczy. Serialowe postacie już teraz stają się elementem globalnej popkultury, a ich popularność napędza Koreańską Falę i jej komercyjne produkty. Motywy z serialu Squid Games mogą niebawem przeniknąć także do polskiej przestrzenii publicznej, przyczyniając się do wzrostu zarówno południowokoreańskiej branży rozrywkowej, jak i “soft power” Korei Południowej.