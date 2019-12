Sri Lanka: Po zmianie władz nasilają się ataki na dziennikarzy

Pracownicy lankijskich mediów są częściej zastraszani, odkąd w listopadzie do władzy powróciła wpływowa rodzina Rajapaksów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku ataków na dziennikarzy i prób ich zastraszania. Pojawiają się doniesienia o groźbach, pobiciach i długich przesłuchaniach.

Organizacja Reporterzy Bez Granic (RSF) w oświadczeniu wydanym na początku grudnia wezwała władze Sri Lanki do wstrzymania wszelkich form zastraszania dziennikarzy i wydania policji jasnych wytycznych w tej sprawie.

18 listopada prezydentem Sri Lanki został dawny sekretarz obrony Gotabaya Rajapaksa, który trzy dni później powołał na urząd premiera swojego starszego brata Mahindę. W latach 2005-2015 Mahinda Rajapaksa był prezydentem, popularnym dzięki zakończeniu w 2009 roku krwawej wojny domowej. Polityczny klan był jednak znany również z ograniczania wolności słowa i zamieszany w niewyjaśnione dotąd sprawy śmierci i zaginięć krytycznych wobec niego dziennikarzy.

Według amerykańskiej organizacji Komitet Oborny Dziennikarzy (CPJ) za prezydentury Mahindy Rajapaksy na Sri Lance zginęło 16 pracowników mediów. Czterech kolejnych trafiło w tym czasie do więzienia, a pogróżki wobec dziennikarzy były rutyną - tłumaczy PAP proszący o anonimowość felietonista gazety z Dżafny na północy kraju. "Żeby nie dopuścić do publikacji niewygodnych informacji najpierw wybijano w redakcjach szyby. Później wystarczały już tylko anonimowe telefony" - opowiada.

Pracownicy redakcji, z którymi rozmawiała PAP, mówią, że po listopadowych wyborach zapanowała znów atmosfera strachu.

Reperkusje zaczęły się już 25 listopada, kiedy redaktor tamilskojęzycznego dziennika "Thinnapuyal" Sakthivelpillai Prakash został przesłuchany przez nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Dzień później policja weszła do redakcji portalu Newshub w Kolombo i przeszukała komputery w poszukiwaniu treści dotyczących nowego prezydenta. Tego samego dnia na przesłuchanie do wydziału kryminalnego policji został wezwany dziennikarz portalu TheLeader.lk Sanjay Dhanushka, a wkrótce po nim współpracująca z tym portalem Thushara Vitharana, którą mundurowi przesłuchiwali przez sześć godzin.

Vitharana opowiada PAP, że policjanci dopytywali się, czy miała coś wspólnego z materiałem wideo na temat wielkanocnych zamachów terrorystycznych, w którym wspomniano o udziale popierających Rajapaksów buddyjskich nacjonalistów w radykalizacji miejscowych muzułmanów. "Powiedzieli mi, że skargę złożyli członkowie jednej z organizacji nacjonalistycznych. Chcą uniemożliwić nam dalszą pracę" - przekonuje. Vitharana dodaje, że portal TheLeader.lk zmienił biuro, a ona sama pracuje z domu. "Członkowie różnych grup otwarcie grożą mi na Facebooku śmiercią albo gwałtem. Zbieram dowody, ale zgłaszanie tego służbom na razie nie ma sensu" - dodaje.

Na początku grudnia członkowie powiązanego z nowym rządem związku zawodowego weszli do siedziby gazety "Resa", w której pracował dziennikarz Maduka Fernando i siłą go z niej wyprowadzili. Według Fernando napastnicy zabrali go poza strefę objętą monitoringiem, pobili i grozili mu, zabraniając powrotu do redakcji. W rozmowie z PAP Fernando przyznaje, że podczas kampanii wyborczej otwarcie popierał kontrkandydata Gotabayi Rajapaksy, Sajitha Premadasę. W swoich materiałach krytykował też rodzinę obecnego prezydenta.

Dziennikarz i rysownik Prageeth Eknaligoda, który popierał w wyborach prezydenckich opozycyjnego kontrkandydata Mahindy Rajapaksy zaginął bez wieści w styczniu 2010 roku. Rok wcześniej redaktor naczelny tygodnika "The Sunday Leader" Lasantha Wickrematunge został zamordowany w drodze do pracy. Wydarzyło się to niedługo przed tym, jak miał złożyć zeznania w sprawie korupcji, w którą był zamieszany Gotabaya Rajapaksa. Wkrótce z kraju uciekła Sonali Samarasinghe, żona i współpracowniczka Wickrematungi. Tytuł nadal publikował jednak materiały krytyczne wobec klanu. W 2012 roku Gotabaya Rajapaksa telefonicznie groził redaktorce naczelnej Frederice Jansz, że doprowadzi do zamknięcia gazety. Jansz nagrała dwie rozmowy, podczas których ówczesny sekretarz obrony wulgarnie ją zwyzywał grożąc, że "ludzie ją zabiją". Po kilku miesiącach "The Sunday Leader" przejął sojusznik Rajapaksów, Asanga Seneviratne, który zwolnił Jansz. Dziennikarka była później śledzona i odbierała telefony z pogróżkami, a ostatecznie otrzymała azyl w USA.

Dyrektor do spraw regionu Azji i Pacyfiku organizacji Reporterzy Bez Granic (RSF) Daniel Bastard przyznaje, że po listopadowych wyborach prezydenckich spodziewał się nowych ataków na dziennikarzy. W e-mailu przesłanym PAP wskazuje, że można się było tego spodziewać również na podstawie wydarzeń z października 2018 roku. Mahinda Rajapaksa został wówczas tymczasowo powołany na premiera podczas kryzysu konstytucyjnego. Tuż po zaprzysiężeniu zwolennicy jego partii zaatakowali redakcje państwowych mediów, próbując zmusić ich pracowników do podawania informacji zgodnych z ich wytycznymi. "To zachowanie mówi wiele o tym, jak klan Rajapaksów widzi media: jako swoją własną tubę propagandową" - przekonuje Bastard.

Gotabaya Rajapaksa podczas spotkania z szefami mediów 12 grudnia zapewnił jednak, że będzie szanował wolność prasy i akceptował "racjonalną krytykę". "Jeśli to Gotabaya ma decydować o tym, co jest racjonalne, to jest bardzo prawdopodobne, że krytyka ze strony mediów nie będzie tolerowana" - komentuje Bastard.

Podkreśla, że aby dziennikarze mogli skutecznie kontrolować działania rządu, muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo, a także niezależność, bo na Sri Lance polityczne koneksje właścicieli mediów są szczególnie silne. "W dłuższej perspektywie ta kwestia powinna być rozwiązana na drodze prawnej, poprzez ustawę zapobiegającą koncentracji i politycznym afiliacjom grup medialnych" - przekonuje PAP.

Tymczasem, jak wskazują źródła na Sri Lance, klimat polityczny sprzyja dalszym atakom, o czym świadczą dwa przypadki pobicia reporterów z 6 i 18 grudnia.

Jeszcze przed wyborami prezydenckimi RSF opublikowała w kwietniu Światowy Ranking Wolności Prasy, w którym Sri Lanka zajęła 126 ze 180 miejsc na świecie.

Tomasz Augustyniak