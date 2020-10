Sri Lanka: Pompeo: chińska partia komunistyczna to drapieżnik

Podczas wizyty na Sri Lance amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo przeciwstawił swoją wizję współpracy w regionie Indo-Pacyfiku wizji chińskiej, określając Komunistyczną Partię Chin mianem „drapieżnika”.

Szef amerykańskiej dyplomacji przyleciał do Kolombo we wtorek wieczorem. W środę spotkał się m.in. z lankijskim prezydentem Gotabayą Rajapaksą i ministrem spraw zagranicznych Dineshem Gunawardeną. Do wizyty na Sri Lance doszło w czasie pięciodniowej podróży Mike'a Pompeo po państwach Azji Południowej i Południowo-wschodniej, która ma wzmocnić strategiczne więzi z krajami regionu i ograniczyć chińskie wpływy. Oprócz Sri Lanki na trasie podróży znalazły się Indie, Malediwy oraz Indonezja.

W czasie spotkań w Kolombo politycy dyskutowali m.in. kwestie partnerstwa gospodarczego. Pompeo zapowiedział więcej amerykańskich inwestycji na Sri Lance, nie ujawniając jednak szczegółów. Wspominając podczas konferencji prasowej o pandemii Covid-19 podziękował władzom południowoazjatyckiego kraju za realizację "setek zamówień" na odzież ochronną. Podkreślił także determinację rządu w Waszyngtonie do realizacji koncepcji Wolnego i Otwartego Indo-Pacyfiku, przeciwstawiając tę wizję planom Pekinu.

"Partia Komunistyczna Chin jest oprawcą. Stany Zjednoczone przychodzą zaś w innej roli. Przychodzimy jako przyjaciel i partner" - podkreślił amerykański polityk, zarzucając Chinom proponowanie mniejszym krajom niekorzystnych umów, naruszanie ich suwerenności oraz nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego.

Szef lankijskiej dyplomacji Dinesh Gunawardena podkreślił w odpowiedzi, że jego kraj pozostaje neutralny i chce kontynuować budowę dobrych relacji zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i innymi państwami.

Jeszcze przed tą wizytą amerykańska dyplomacja wezwała władze wyspy do podjęcia "trudnych lecz koniecznych" decyzji związanych z jej polityką międzynarodową. W poniedziałek ambasada Chin opublikowała oświadczenie, w którym napisano, że Pekin sprzeciwia się ingerencji Waszyngtonu w stosunki chińsko-lankijskie.

Chiny uważają Sri Lankę za kluczowe ogniwo i przyszłe centrum logistyczne w swojej Inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI). W ciągu ostatniego dziesięciolecia udzieliły krajowi kredytów na realizowane tam głównie przez własne firmy przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym port morski, największe w kraju lotnisko, nowy dystrykt finansowy Kolombo, autostrady i elektrownie.

Stany Zjednoczone ostrzegają, że wielomiliardowe chińskie pożyczki grożą wpadnięciem w pułapkę zadłużenia. Jako przykład analitycy wskazują podjętą w 2017 roku decyzję o wydzierżawieniu chińskiej firmie na 99 lat przynoszącego straty portu w Hambantocie w zamian za umorzenie de facto części długu.

W listopadzie 2019 roku do władzy na Sri Lance wrócił po ponad czteroletniej przerwie polityczny klan Rajapaksów, znany z dążenia do strategicznego partnerstwa z Pekinem. W sierpniu ich obóz polityczny, kierowany przez obecnego premiera Mahindę Rajapaksę, zagwarantował sobie niemal pełnię władzy, zdobywając bezwzględną większość mandatów w parlamencie. Dzięki temu w ubiegły czwartek w konstytucji wprowadzono zmiany dające prezydentowi szerokie uprawnienia i zwiększające jego kontrolę nad krajem.

Bracia Mahinda i Gotabaya Rajapaksowie zyskali popularność wśród stanowiących etniczną większość Syngalezów dzięki doprowadzeniu do zakończenia wiosną 2009 roku wojny domowej, którą siły rządowe przez blisko 26 lat toczyły z separatystami z organizacji Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (LTTE). Bojownicy dążyli do utworzenia osobnego państwa dla członków tamilskiej mniejszości. Rajapaksowie mierzą się z zarzutami dopuszczenia do zbrodni wojennych w ostatniej fazie konfliktu.

Tomasz Augustyniak