Sri Lanka: Prezydent ułaskawił 16 podejrzanych o powiązania z Tamilskimi Tygrysami

Lankijski prezydent Gotabaya Rajapaksa ułaskawił w czwartek 16 mężczyzn uwięzionych za rzekome powiązania z Tamilskimi Tygrysami – separatystyczną organizacją zbrojną pokonaną przez siły rządowe w 2009 roku. To rezultat presji ze strony organizacji międzynarodowych.

Rzecznik służby więziennej Chandana Ekanayake poinformował, że ułaskawieni mężczyźni byli uwięzieni przez co najmniej dziesięć lat. Jak dodał, są wśród 94 więźniów, wobec których prezydent skorzystał z prawa łaski z okazji buddyjskiego święta Poson.

Urzędnicy prezydenta stwierdzili, że to pierwsza faza zwalniania z aresztów osób przetrzymywanych na podstawie kontrowersyjnych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi (PTA), krytykowanej przez organizacje międzynarodowe, w tym Radę Praw Człowieka ONZ, Unię Europejską i Amnesty International.

Wprowadzone w 1979 roku prawo umożliwia siłom bezpieczeństwa m.in. aresztowanie i przetrzymywanie podejrzanych bez postawienia im zarzutów nawet przez półtora roku. Zdaniem obrońców praw człowieka władze często nadużywają tych przepisów w walce ze swoimi krytykami.

We wtorek rząd w Kolombo zapowiedział, że zrewiduje przepisy po tym, jak Rada Praw Człowieka ONZ wezwała go do postawienia zarzutów lub wypuszczenia na wolność osób ostatnio zatrzymanych na podstawie PTA. Na początku czerwca w Parlamencie Europejskim dyskutowano także projekt rezolucji przewidującej możliwości odebrania Sri Lance preferencyjnego dostępu do unijnego rynku, jeśli antyterrorystyczne prawo nie zostanie zmienione.

Organizacje reprezentujące lankijskich Tamilów twierdzą, że w więzieniach pozostaje 78 osób podejrzewanych o popieranie Tamilskich Tygrysów, które zatrzymano na mocy PTA. Wiele z nich jest przetrzymywanych od czasów wojny domowej, która zakończyła się w maju 2009 roku.

Zbrojny konflikt toczył się przez blisko 26 lat między siłami rządowymi reprezentującymi Syngalezów - etniczną większość - a tamilskimi separatystami z organizacji Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (LTTE), którzy dążyli do utworzenia własnego państwa w północnej i wschodniej części Sri Lanki. Według szacunków ONZ w ostatniej fazie walk zginęło ok. 40 tys. tamilskich cywilów, zabitych głównie w nalotach i ostrzale artyleryjskim.

W grudniu 2019 roku prezydent Rajapaksa, który jako sekretarz obrony bezpośrednio nadzorował ofensywę przeciwko LTTE, wykluczył możliwość przeprowadzenia nowego śledztwa w sprawie zbrodni wojennych, o które oskarżane jest wojsko. W marcu 2020 roku ułaskawił zbrodniarza wojennego, sierżanta Sunila Ratnayake, skazanego na śmierć za udział w masakrze tamilskich cywilów.

Tomasz Augustyniak