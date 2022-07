Sri Lanka przeżywa najgorszy kryzys w historii. Piekło może jednak dopiero nadejść

Istnieją kryzysy gospodarcze będące korektą trendu wzrostowego, które doprowadzają do bardziej efektywnej alokacji zasobów w gospodarce. Przeprowadzenie wtedy odpowiednich reform skutkować może lepszym perspektywom długookresowym. Są też kryzysy takie, których siła i głębokość burzy dorobek kilku pokoleń i doprowadza do rozkładu państwa. Na historycznym Cejlonie mamy realną groźbę realizacji tego drugiego scenariusza.

Wydarzenia globalne ostatniej dekady i nieodpowiedzialna polityka wewnętrzna kolejnych rządów przygotowały wybuchową mieszankę, która spowodowała największy kryzys w historii lankijskiej państwowości.

W tej chwili wyspie grozi przedłużający się paraliż polityczny, związany z niejasną sytuacją dotyczącą wyboru nowej głowy państwa oraz z brakiem poparcia społecznego dla premiera. Z tego klinczu Sri Lankę może próbować wyprowadzić armia lub "braterska pomoc" indyjskich sił stabilizacyjnych.

Teraz najbardziej pożądanym scenariuszem jest zatem wybór przez parlament nowego prezydenta oraz rządu tymczasowego o mocnym poparciu parlamentarnym, co w obecnej sytuacji jest dość mało prawdopodobne. Alternatywy jednak praktycznie brak.

Lankijska katastrofa gospodarcza jest już faktem. Choć na ulicach miast - po ustąpieniu prezydenta Gotabayi Radżapaksy - tłum rozpoczął świętowanie; na wyspie ciągle trwa jednak także kryzys społeczny i polityczny.

Już 20 lipca parlament ma wybrać kolejnego prezydenta. Jeśli jednak zabraknie porozumienia politycznego między ugrupowaniami parlamentarnymi a liderami ulicznych protestów, kraj pogrążyć może się w jeszcze głębszym chaosie.

Globalne przyczyny lankijskiej tragedii

Wydarzenia globalne ostatniej dekady i nieodpowiedzialna polityka wewnętrzna kolejnych rządów przygotowały wybuchową mieszankę, która spowodowała największy kryzys w historii lankijskiej państwowości. Zacznijmy od globalnych przyczyn załamania.

Wielkanocne zamachy terrorystyczne zorganizowane przez muzułmańskich ekstremistów religijnych z 2019 r. oraz pandemia sprawiły, że na wyspie załamał się ruch turystyczny. Turystyka nie tylko stanowiła ważny składnik całości miejscowej ekonomii, ale była też znaczącym źródłem dewiz niezbędnych do funkcjonowania gospodarki. W latach 2019-2021 wyschło ono niemal zupełnie.

Pieniądze wydawane przez gości z zagranicy pozwalały do niedawna pokrywać koszty importu żywności i surowców energetycznych. Te zaś od jesieni zeszłego roku wystrzeliły w górę, a po agresji Rosji na Ukrainę przebijały kolejne „sufity”...

Wraz z gwałtownym osłabieniem miejscowej waluty wobec dolara gospodarka otrzymała kolejny cios. Dewiz było znacznie mniej w kraju, który potrzebowałby ich znacznie więcej na pokrycie drożejącego importu. Osłabienie rupii tylko wzmocniło szok cenowy.

Każdy nowy element kryzysowej rzeczywistości napędzał załamanie. Z wyjazdu na wyspę pogrążoną w zapaści zrezygnowali turyści, których powrót mógł pomóc zamortyzować szoki cenowe.

Polityka dolewania oliwy do ognia

Miejscowa klasa polityczna też nie jest bez winy. Po pierwsze: doprowadziła do niezwykle wysokiego poziomu - jak na kraj rozwijający się - zadłużenia kraju. W 2021 r. stosunek długu do PKB wynosił 110 proc.

Ekonomiści zarzucają władzy inwestowanie w tzw. „białe słonie”, czyli infrastrukturę ważną ze względów prestiżowych, która jednak nie przekłada się na przyszły wzrost gospodarczy, a powoduje obciążenia związane z jej utrzymaniem.

Po drugie: struktura zadłużenia była zabójcza. Jego większość miały w portfelach fundusze prywatne, a zadłużenie nominowane było w twardych walutach.

Po trzecie: mimo kolejnych sygnałów ostrzegawczych, rządzący klan rodziny prezydenta Radżapaksy długo nie zwracał się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego ani innych organizacji międzynarodowych. Odpowiedni wniosek wpłynął dopiero w maju, kiedy pieniądze były już bezwzględnie i natychmiast potrzebne. Procedury MFW zaś trwają długo, a porozumienia jeszcze nie wynegocjowano...

Zamiast w odpowiednim czasie zwrócić się o pomoc międzynarodową, rząd starał się powstrzymać odpływ dewiz coraz bardziej ekstrawaganckimi działaniami. Emblematyczny był zakaz sprowadzania nawozów sztucznych. Ten ruch, przedstawiany jako ekologiczna reforma rolna, spowodował olbrzymi spadek plonów (prawie o 40 proc.), co tylko powiększyło niedobory żywności i wpłynęło na konieczność większego jej importu. Obniżka podatków, przegłosowana w 2019 r., doprowadziła zaś nie do pobudzenia aktywności gospodarczej, lecz do dalszego drenażu kasy państwa.

Nic dziwnego, że Sri Lanka wiosną zawiesiła spłatę odsetek od długu zagranicznego, co faktycznie oznaczało niewypłacalność. Oświadczenie premiera Ranila Wickremesinghe z 6 lipca, który ogłosił wszem i wobec, że jego państwo jest bankrutem, było tylko potwierdzeniem stanu faktycznego trwającego od kilku miesięcy.

Szef rządu zwrócił w ten sposób uwagę tym dramatycznym apelem na sytuację kraju, w którym - z powodu braku dewiz - jedynie szczęśliwcy mają dostęp po kilka godzin dziennie do elektryczności, a większość szkół, szpitali i urzędów pozostaje zamkniętych właśnie z powodu braku prądu. Placówki służby zdrowia w tych warunkach mogą udzielać tylko niezbędnej pomocy. Wedle FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, co trzeciemu obywatelowi grozi brak regularnego dostępu do żywności.

Choć na wyspy mają przypłynąć pierwsze od kilku tygodni dostawy surowców energetycznych z Indii, pomoc New Delhi jest niewystarczająca dla ustabilizowania sytuacji. Colombo rozmawia także z Moskwą w celu zwiększenia dostaw ropy.

Chińskie państwo i inne podmioty, nie zawsze na polecenie partii, od dawna udzielały pożyczek Sri Lance. Doprowadziło to do kolejnych długów. W zamian za umorzenie części z nich Sri Lanka została skłoniona do wydzierżawienia parę lat temu portu Hambantota na okres 99 lat. Wiele z inwestycji miało zresztą służyć wzmocnieniu pozycji rodziny prezydenta Radżapaksy, a nie być opłacalnych ekonomicznie. Obecnie jednak Pekin nie przejawia zamiaru wspomożenia władz wyspy w kryzysie.

Kryzys polityczny

Od marca tego roku Lankijczycy wiecują w wielu miastach, w tym w komercyjnej stolicy kraju – Colombo. Wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, rośnie intensywność protestów buddyjskiego w większości społeczeństwa.

Najpierw obywatele wymusili rezygnację kluczowych ministrów, w tym członków rządzącego klanu Radżapaksa. W maju demonstranci wymogli też dymisję premiera Mahindy Radżapaksy, byłej głowy państwa (2005-2015) i brata obecnego prezydenta Gotabayi Radżapaksy. Jego miejsce zajął Ranil Wickremesinghe, wielokrotny premier kraju, polityk do niedawna opozycyjny, utrzymujący jednak poprawne relacje z rządzącym klanem.

Tłum żądał jednak ustąpienia ostatniego z braci, którzy zdominowali politykę wyspy w ostatnich dekadach. Prezydent Gotabaya Radżapaksa uciekł ostatecznie z kraju 13 lipca, najpierw na Malediwy, a potem do Singapuru. 14 lipca zrzekł się urzędu… za pośrednictwem maila, a osobą pełniącą obowiązki głowy państwa stał się premier Ranil Wickremesinghe.

Głęboki kryzys państwa potwierdzają zajęcie rezydencji prezydenta i kancelarii premiera przez tłum. Nie niszczył on wprawdzie budynków, co pogłębia wrażenie dość spokojnej rewolucji.

Demonstranci żądają także ustąpienia Ranila Wickremesinghe, którego - podobnie jak całą klasę polityczną - oskarżają o współodpowiedzialność za kryzys. Jeśli załamanie gospodarcze paraliżuje ekonomię, to równie głęboki kryzys polityczny unieruchamia państwo.

Kolejne akty dramatu

Jakie są zatem perspektywy? W tej chwili wyspie grozi przedłużający się paraliż polityczny, związany z niejasną sytuacją dotyczącą wyboru nowej głowy państwa oraz z brakiem poparcia społecznego dla premiera.

Do wyboru na prezydenta potrzeba absolutnej większości głosów w parlamencie, który ciągle zdominowany jest przez parlamentarzystów do niedawna popierających klan Radżapaksów. Czy są oni w stanie poprzeć kogokolwiek, kogo zaakceptowałaby ulica? Jednocześnie trudno wyobrazić sobie nowe wybory w sytuacji, kiedy decyzje - ze względu na rozmowy z MFW - potrzebne są natychmiast.

Z tego klinczu Sri Lankę może próbować wyprowadzić armia. Wickremesinghe zwrócił się już do mundurowych o zaprowadzanie porządku na lankijskiej prowincji przez lokalne rady z udziałem wojskowych.

Doświadczenie Pakistanu i innych państw Azji uczy, że armia jednak może wprawdzie stabilizować państwo, ale nie jest dobrym managerem gospodarki. Z władzą raz zdobytą generałom zaś zwykle trudno się rozstać.

Innym wariantem rozwoju sytuacji, gdyby lankijskie państwo się faktycznie rozpadało, byłaby powtórka z przeszłości, kiedy na wyspę przybywały indyjskie siły stabilizacyjne. Jednak bezpośrednia interwencja wielkiego sąsiada nie spotka się z przychylnością wyspiarzy, a rząd indyjski wielokrotnie w ostatnich miesiącach taką możliwość odrzucał, ta ewentualność jest więc na razie odległa.

Obecnie najbardziej pożądanym scenariuszem jest więc wybór przez parlament nowego prezydenta oraz rządu tymczasowego o szerokim poparciu parlamentarnym. Ich zadaniem będzie wprowadzenie niezbędnych reform stabilizujących gospodarkę oraz uzyskanie poparcia międzynarodowych instytucji finansowych dla programu naprawczego.

Czy jednak jest możliwe powołanie gabinetu, który jednocześnie będzie miał poparcie starych elit zasiadających w parlamencie, nowych liderów protestów społecznych i zaufanie obecnych oraz przyszłych pożyczkodawców, z pomocą których będzie można odbudować państwo i gospodarkę? Taki scenariusz jest tyleż pożądany, co dość mało prawdopodobny. Alternatywy są jednak jeszcze mniej zachęcające dla wszystkich cywilów.

Wielkim kapitałem Lankijczyków jest obecnie brak widocznych konfliktów etnicznych czy religijnych na różnorodnej pod tym względem wyspie oraz zgoda głównych aktorów politycznych na pozostanie w ramach wyznaczonych konstytucją. Trzymajmy za wyspiarzy kciuki, by kryzys udało się opanować.

