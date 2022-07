Sri Lanka: Rząd chce zaprzestać druku banknotów; inflacja zbliża się do 60 procent

Sri Lanka, której zabrakło dolarów na zakup paliwa i opłaca krajowe pensje w rupiach, zamierza zaprzestać drukowania lokalnej waluty, aby stłumić obecnie najszybciej rosnącą inflację w Azji, która zbliża się do 60 procent - podaje we wtorek singapurski dziennik "The Straits Times".

Lankijski premier Ranil Wickremesinghe potwierdził we wtorek w parlamencie, że stopa inflacji osiągnie wkrótce 60 procent. Dodał, że rozmowy o dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego IMF są skomplikowane, ponieważ kraj zbankrutował.

Ceny wzrosły na Sri Lance w czerwcu o 54,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ceny samego transportu wzrosły o 128 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a żywności o 80 proc., co jest spowodowane brakiem ropy naftowej i niedoborami zbóż.

22-milionowy kraj nie jest w stanie opłacić niezbędnego importu artykułów spożywczych, nawozów, leków i paliwa z powodu poważnego kryzysu i niedoboru dolara w kraju - pisze Agencja Reutera.

W związku z kryzysem, Sri Lanka zakazała sprzedaży benzyny i oleju napędowego dla pojazdów prywatnych. Szkoły zostały zamknięte, a mieszkańców kraju poproszono o pracę z domu. Występują przerwy w dostawie prądu, a brak leków doprowadził system opieki zdrowotnej na skraj załamania. Rezerwy walutowe Sri Lanki praktycznie się wyczerpały. W maju po raz pierwszy w swojej historii nie dokonała spłaty zadłużenia zagranicznego.

Rząd obwinia za obecną sytuację pandemię Covid-19, która zdecydowanie ograniczyła wpływy z turystyki na Sri Lance. Wielu ekspertów uważa jednak, że winne jest złe zarządzanie gospodarką.