Sri Lanka: W wielu miejscach kraju uliczne protesty antyrządowe

Mieszkańcy Sri Lanki wyszli w niedzielę na ulice, domagając się ustąpienia prezydenta Gotabai Rajapaksy. Demonstranci winią go za trwający kryzys gospodarczy, przerwy w dostawach elektryczności i braki podstawowych artykułów.

Do dziesiątek demonstracji doszło w ciągu dnia w stolicy kraju, Kolombo, pomimo mającej potrwać do poniedziałku rano godziny policyjnej. Na czele kilkusetosobowego marszu w centrum miasta stanął lider opozycji Sajith Premadasa. Marsz miał się zakończyć na stołecznym placu Niepodległości, tam jednak zablokowała go policja. Inna duża manifestacja została zablokowana przez służby porządkowe na wschodnich przedmieściach, w pobliżu uniwersytetu Sri Jayawardenepura.

W pobliżu miasta Kandy w środkowej części kraju policja użyła przeciwko demonstrantom - głównie studentom - gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Wieczorem kilkunastoosobowe grupki obywateli zbierały się w Kolombo na prywatnych drogach dojazdowych z antyrządowymi transparentami. Krytykowali polityczny klan Rajapaksów, którego kilku członków sprawuje wysokie urzędy, w tym prezydenta, premiera i ministra finansów. "Gota(baya) do domu", "Mamy dość", "Kraj należy do wszystkich, a nie do jednej rodziny" - głosiły hasła na transparentach.

W piątek prezydent Gotabaya Rajapaksa wprowadził w całym kraju stan wyjątkowy i 36-godzinną godzinę policyjną po tym, jak poprzedzającej nocy demonstranci przemaszerowali w okolice jego prywatnej rezydencji. Doszło tam do potyczek z policją, w czasie których spłonęło kilka pojazdów. Policja poinformowała, że w ciągu pierwszych 12 godzin obowiązywania godziny policyjnej aresztowała ponad 660 osób. W nocy z soboty na niedzielę władze tymczasowo zablokowały dostęp do mediów społecznościowych.

Z Kolombo Tomasz Augustyniak