Sri Lanka: Władze zaczynają reglamentować żywność, kryzys gospodarczy przyspiesza

Narastający kryzys gospodarczy zmusił władze Sri Lanki do wprowadzenia reglamentacji najpotrzebniejszych produktów żywnościowych. Poinformował o tym we wtorek prezydent kraju Gotabaya Rajapaksa.

Szef państwa mianował jednego z oficerów wojska "komisarzem generalnym ds. najpotrzebniejszych usług, odpowiedzialnego za zaopatrzenie w ryż, cukier i inne artykuły spożywcze".

Rząd zaostrzył także kary za spekulowanie najpotrzebniejszymi produktami żywnościowymi. Decyzja jest skutkiem silnych wzrostów cen cukru, ryżu, cebuli i ziemniaków. W 21-milionowym państwie, występują również braki w zaopatrzeniu w mleko w proszku, naftę i gaz do gotowania. Przed sklepami z żywnością ustawiają się bardzo długie kolejki.

W celu ograniczenia zużycia benzyny, minister energii Udaya Gammanpila zaapelował do kierowców, by korzystali z samochodów z umiarem. Administracja prezydenta Sri Lanki ostrzegła, że jeżeli poziom zużycia paliwa nie zmniejszy się, to do końca roku władze będą zmuszone racjonować również ten produkt.

Kryzys gospodarczy uderzył w Sri Lankę w środku pandemii Covid-19 - przypomina AFP. Od początku kryzysu sanitarnego stwierdzono w tym kraju ponad 430 tys. zakażeń koronawirusem, a prawie 9 tys. osób zmarło. Pandemia uderzyła także w lankijską turystykę, przez co gospodarka kraju w zeszłym roku skurczyła się o 3,6 proc.