Sri Lanka: Wybory parlamentarne pomimo pandemii koronawirusa

Pomimo obaw przed koronawirusem, Lankijczycy wybierają w środę nowy parlament. Partia premiera Mahindy Rajapaksy ubiega się o większość dwóch trzecich, by przeprowadzić reformy konstytucyjne i wzmocnić pozycję jego brata, prezydenta Gotabayi Rajapaksy.

Wybory pierwotnie zaplanowane na kwiecień, zostały już dwukrotnie przełożone z powodu pandemii. Uważa się, że Sri Lanka w dużej mierze powstrzymała rozprzestrzenianie się wirusa, rejestrując 2834 zakażeń i 11 zgonów.

Agencje odnotowują, że w lokalach wyborczych przestrzegano zaleceń sanitarnych. Wyborcy w maseczkach utrzymywali dystans co najmniej jednego metra od siebie i używali własnych długopisów lub dezynfekowali wspólne na miejscu.

"Lokal wyborczy jest bezpieczniejszy niż plaża, restauracja czy targ" - ocenił przewodniczący Komisji Wyborczej Mahinda Deshapriya. Komisja poinformowała też, że jedna trzecia wyborców oddała głos już w ciągu pierwszych czterech godzin od otwarcia lokali.

Ponad 16 mln ludzi na wyspie uprawnionych jest do głosowania na członków 225-osobowego parlamentu.

Prezydent Rajapaksa został wybrany w listopadzie 2019 roku po tym, gdy zaprezentował się jako jedyny przywódca, który może zapewnić krajowi bezpieczeństwo po zainspirowanych przez Państwo Islamskie (IS) zamachach na kościoły i hotele w Wielkanoc tego samego roku, w których zginęło 269 osób.

Głosujący Lankijczycy mają wybór między sformowaną w 2019 roku koalicją Ludowy Sojusz Wolności Sri Lanki (SLPFA) jego starszego brata, premiera Mahindy Rajapaksy, który od listopada kieruje mniejszościowym gabinetem, a ugrupowaniami opozycyjnymi.

Stronnictwo Rajapaksów jest znane z dążenia do strategicznego partnerstwa z Chinami. W kraju trwa wiele inwestycji infrastrukturalnych, finansowanych dzięki udzielanym przez Pekin kredytom i realizowanych przez chińskie przedsiębiorstwa.

Opozycja kierowana przez Sajitha Premadasa, syna zamordowanego prezydenta Ranasinghe Premadasa, ostrzega przed ryzykiem autokracji, jeśli prezydent otrzyma więcej uprawnień.

Bracia budowali karierę polityczną jako nacjonalistyczni obrońcy większości syngaleskiej i są najbardziej znani z miażdżenia tamilskich separatystów, którzy dążyli do utworzenia własnego państwa w północnej i wschodniej części wyspy. Według szacunków ONZ w ostatniej fazie wojny domowej, trwającej od 1983 do 2009 roku, zginęło ok. 40 tys. tamilskich cywilów, zabitych głównie w nalotach i ostrzale artyleryjskim.

Głosy będą liczone w czwartek, a wyniki powinny być znane tego samego dnia lub w piątek.