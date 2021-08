Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Zmiany w Azji

ESG, czyli środowiskowa i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny, to już nie modne hasło. Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę pozafinansowe kwestie działalności biznesowych partnerów. Dostrzegają to państwa azjatyckie, które coraz aktywnie wdrażają polityki sprzyjające ESG.

Azja wdraża ESG

Sporny olej palmowy

W przyszłości takie firmy powiększą swe szanse na pozyskanie inwestorów. Według badania międzynarodowej firmy doradczej MSCI, która także uczestniczy w tworzeniu standardów i indeksów, globalni inwestorzy przyspieszają inwestycje ESG w regionie Azji i Pacyfiku w odpowiedzi na pandemię. I co najmniej połowa inwestorów uczestniczących w badaniu, całkowicie lub w dużej mierze włączyła zagadnienia związane z ESG do analiz biznesowych i procedur podejmowania decyzji...Wprowadzanie ESG leży również w interesie samych państw azjatyckich, które od kilkudziesięciu lat zmagają się z niekorzystnymi dla środowiska naturalnego konsekwencjami szybkiego wzrostu gospodarczego.Państwa azjatyckie - ze względu na łańcuchy dostaw prowadzące na Zachód, a także dbałość o portfele inwestycyjne obywateli - aktywnie wdrażają polityki sprzyjające ESG.W Malezji spółka holdingowa Bursa Malaysia opublikowała przewodnik, w którym informuje firmy, jak powinny raportować ESG i utworzyła dedykowany indeks FTSE4Good Bursa Malaysia Index. W Japonii zaś w duchu ESG inwestuje GPIF, największy fundusz emerytalny na świecie z aktywami o wartości ponad 1,5 biliona dolarów (założony w 2006 roku, ma uzupełniać japońskie płatności emerytalne przez następne 100 lat).W Chinach zwiększa się zaś liczba przedsiębiorstw publikujących roczne raporty dotyczące ESG. Wedle raportu Ping An składa je 85 proc. przedsiębiorstw współtworzących CSI 300 Index. CSI 300 to indeks giełdowy, którego celem pozostaje odwzorowanie wyników 300 największych akcji notowanych na Giełdach Papierów Wartościowych w Szanghaju i Shenzhen.Kością niezgody między Unią Europejska a państwami ASEAN - w świetle nacisku na zrównoważony rozwój i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu - jest produkcja oleju palmowego. Malezja boryka się z negatywnymi efektami upraw, w których rezultacie powstaje ów olej - na świecie wykorzystywany do produkcji słodyczy, czekolady, kakao, masła, kosmetyków, a także paliwa. W związku z tym Kuala Lumpur zobowiązało firmy do realizacji planu zrównoważonej produkcji oleju palmowego - Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).Mimo starań malezyjskiego rządu wiele firm produkujących olej palmowy otrzymuje bardzo niskie oceny, co podkreślił w artykule dla The Borneo Post analityk AmInvestment Bank. Jak akcentuje, przemysł oleju palmowego ma wciąż ogromne kłopoty ze środowiskiem - ze względu na pożary i gazy cieplarniane, a także w związku z kwestiami społecznymi, na które składają się głównie problemy z prawem pracy. W konsekwencji negatywnego wpływu na środowisko naturalne stosownych upraw, pożytkowanych dla produkcji oleju palmowego (w tym wylesiania i wymierania gatunków zwierząt) Unia Europejska krytycznie podchodzi do biopaliw wytwarzanych z tego rodzaju oleju.W zglobalizowanym świecie spełnianie wymogów ESG i tworzenie przejrzystych rankingów pozostaje wspólnym wyzwaniem. W dobie pandemii wolumen importu z państw azjatyckich znacznie się zwiększył; sprawą kluczową dla UE staje się sposób wytworzenia towarów, a także wpływ produkcji na środowisko naturalne i społeczeństwo.Państwa azjatyckie współtworzą światowy trend ESG, budując własne indeksy i sposoby raportowania - warto przyglądać się tym przemianom w świecie zawiłych łańcuchów dostaw.